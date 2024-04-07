У російському Орську прорвало дамбу, зупинився НПЗ

Регіон продовжує затоплювати.

У росії оу місті Орськ прорвало дамбу, регіон продовжує затоплювати. Через наслідки зупинився місцевий нафтопереробний завод.



Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Орський НПЗ призупинив роботу у зв'язку з аномальним паводком, щоб уникнути екологічних ризиків і для дотримання техніки безпеки", - пишуть росіяни.



"Орскнєфтєоргсінтез" є одним з головних нафтопереробних заводів у рф. Місцеві мешканці регіону повідомили, що вода дісталася території за кілька кілометрів до НПЗ, і робота заводу неможлива, оскільки в Орську були затоплені залізничні шляхи.

Потужність цього Орського НПЗ становить близько 6,6 млн тонн на рік, а його особливість полягає у тому, що він був орієнтований на випуск авіакеросину.