У російському полоні перебувають щонайменше 25 журналістів

росія ж запевняє, що нічого не знає про журналістів.

У полоні росіян перебувають щонайменше 25 українських журналістів.

Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, передає Укрінформ.

Нацспілка журналістів називає полоном й утримання в місцях неволі кримсько-татарських громадянських журналістів, серед яких Владислав Єсипенко та Ірина Данилович. Окупаційна російська влада у Криму затримала їх й утримує в тюрмах.

Так само в полоні перебувають журналісти, яких затримали на тимчасово окупованих територіях України після початку повномасштабної війни. Зокрема, Вікторія Рощина зникла після того, як поїхала виконувати професійний обовʼязок на тимчасово окуповану територію.

Також росіяни тримають у полоні Ірину Левченко, яка висвітлювала події в Мелітополі, Запоріжжі. Журналіст УНІАН Дмитро Хилюк потрапив у полон окупантів на Київщині, його утримують в одній з вʼязниць росії.

російська ФСБ затримала Єсипенка у Криму 16 березня 2021 року. Його підозрюють у підготовці терактів — нібито в нього знайшли вибухівку і він збирав інформацію в інтересах спецслужб України.

Щодо Дмитра Хилюка, то "Репортери без кордонів" опублікували розслідування про його викрадення росіянами. Це сталося 3 березня 2022 року в селі Козаровичі, що на північ від Києва. Журналісти отримали свідчення щонайменше пʼяти різних людей, які бачили Хилюка в СІЗО в Новозибкові. Вони також стверджують, що росіяни регулярно катують та бʼють полонених. Журналіста росіяни звинувачували в "українській пропаганді та роботі проти росії". росія ж запевняє, що нічого не знає про журналіста.