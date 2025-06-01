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У російському Сєвєроморську прогримів вибух

01 червня 2025, 18:55
У російському Сєвєроморську прогримів вибух
Фото: firtka.if.ua
У місті розташована база ядерних підводних човнів
У Сєвєроморську Мурманської області росії прогримів сильний вибух. Там розташовані ядерні підводні човни рф.
 
Про це повідомляють російські Telegram-канали.
 
"Про сильний вибух у Сєвєроморську Мурманської області повідомляють телеграм-канали. У цьому місті розташована найбільша база російських ядерних підводних човнів. Інформація уточнюється", - пише канал ASTRA.
 
Зазначимо, що це головна військово-морська база Північного флоту росії.
 
Очільник Сєвєроморська Володимир Євменьков заперечує, що в місті були вибухи. За його словами, ця інформація не відповідає дійсності.
 
"На даний момент ситуація стабільна. Жодних загроз не зафіксовано. Не піддавайтеся паніці і довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації", - написав він у своїх соцмережах.

 

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