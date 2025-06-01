У російському Сєвєроморську прогримів вибух

У Сєвєроморську Мурманської області росії прогримів сильний вибух. Там розташовані ядерні підводні човни рф.

"Про сильний вибух у Сєвєроморську Мурманської області повідомляють телеграм-канали. У цьому місті розташована найбільша база російських ядерних підводних човнів. Інформація уточнюється", - пише канал ASTRA.

Зазначимо, що це головна військово-морська база Північного флоту росії.

Очільник Сєвєроморська Володимир Євменьков заперечує, що в місті були вибухи. За його словами, ця інформація не відповідає дійсності.

"На даний момент ситуація стабільна. Жодних загроз не зафіксовано. Не піддавайтеся паніці і довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації", - написав він у своїх соцмережах.