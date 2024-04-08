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У російському Владивостоці горіло судно "Єкатєріна Вєлікая", є загиблі

08 квітня 2024, 10:31
У російському Владивостоці горіло судно
Багатофункціональне судно постачання "Єкатєріна Вєлікая" посиленого льодового класу Icebreaker 7 вважалося головним у серії з чотирьох кораблів для нафтової компанії "роснефть".

У російському Примор'ї спалахнула пожежа на багатофункціональному судні постачання "Єкатєріна Вєлікая" проєкту IBSV 10022 AH. Цей корабель зійшов з верфі лише три роки тому, та вважався "гордістю" в рф.

Про це повідомляє Telegram-канал російської Далекосхідної транспортної прокуратури.

У відомстві заявили, що займання на кораблі у Центрі судноремонту "Дальзавод" сталося сьогодні вночі, і пожежа була ліквідована.

Зазначається, що внаслідок події загинула одна людина, ще три особи були доставлені до лікарні.

"Нині правоохоронними органами проводяться перевірочні заходи, спрямовані на встановлення обставин події", – додали в російській прокуратурі.

За даними з відкритих джерел, багатофункціональне судно постачання "Єкатєріна Вєлікая" посиленого льодового класу Icebreaker 7 вважалося головним у серії з чотирьох кораблів для нафтової компанії "роснефть".

Воно будувалося на суднобудівному комплексі "Зірка", і було спроєктоване для:

  • необмеженого району плавання,
  • перевезення вантажів до морських об'єктів;
  • криголамних операцій;
  • контролю льодової обстановки; порятунку; боротьби із зовнішніми пожежами;
  • супроводу; ліквідації розливів нафти; буксирування самопідйомних платформ та інших великих об'єктів;
  • перевезення контейнерів.

Порт приписки цього судна - Мурманськ.

"Єкатєріна Вєлікая" була спущена на воду у грудні 2020 року, подія відбувалась з пафосом та урочистостями за присутності російського диктатора путіна.

пожежасудновійна в Україніросія окупанти

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