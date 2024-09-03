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ПОЛІТИКА

У російських школах готують учнів до війни — розвідка Британії

03 вересня 2024, 14:28
У російських школах готують учнів до війни — розвідка Британії
Фото: osvita.ua
За даними аналітиків, у Кремлі хочуть сформувати престиж військової служби та патріотизм у населення з раннього віку. Для цього в навчальних закладах впровадили спеціальний курс для підлітків від 15 до 18 років.

росіяни почали активніше готувати своїх школярів до того, що в майбутньому вони можуть стати призовниками і воювати. Для цього було розроблено спеціальну програму.

У звіті розвідки Міноборони Великої Британії розповіли про це детальніше.

Аналітики пишуть, що новий навчальний рік у росії приніс певні зміни в шкільній програмі. Держава профінансувала і впровадила новий модуль військової підготовки. Це частина програми під назвою "Основи безпеки і оборони Вітчизни", яка розрахована на підлітків від 15 до 18 років.

Загалом курс складається з 11 модулів загальна тривалість яких 68 навчальних годин. Там охоплюють теми, які пов'язані з військовою справою: загальновійськовий бій, знайомство зі стрілецькою зброєю тощо.

"Мета курсу — "формування цінностей, набуття знань і навичок, що забезпечують готовність до виконання конституційного обов'язку із захисту держави". Програма спрямована на створення і, найімовірніше, призведе до формування більш мілітаризованого та орієнтованого на безпеку суспільства", — йдеться в повідомленні.

У такий спосіб, продовжують у звіті британської розвідки, Кремль намагається підвищити престиж військової служби в країні, виховати патріотизм у неповнолітніх громадян і сформувати відповідальність "за виконання громадянського обов'язку". Це має вплинути на психологічну та фізичну підготовку підлітків перед службою.

Також росіяни почали збільшувати кількість дитячих літніх таборів, де проводяться різні військові заходи. Це "молодіжна стратегія" уряду рф, яку було затверджено напередодні.

"У стратегії зазначається, що за останні 30 років цінності молоді змістилися від колективізму до індивідуалізму і від статизму до космополітизму. У ній стверджується, що ідеологічний експансіонізм геополітичних конкурентів росії призвів до ослаблення традиційних цінностей і зростання індивідуалізму. Нова стратегія спрямована на те, щоб повернути цей процес назад, і невід'ємною частиною цього процесу є мілітаризація молоді", — підсумували в Міноборони Великої Британії.

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