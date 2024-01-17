У трьох російських містах палала залізниця: ГУР оприлюднило відео підпалу

Завдяки пожежам було паралізовано логістику для окупантів.

У трьох містах росії невідомі підпалили залізницю, внаслідок чого рух на ділянках був паралізований. Йдеться про Саратов, Ярославль і Дзержинськ.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки міністерства оборони України.

У ГУР додали, що рух опору на російській території "набирає обертів".

"Невідомі противники путінського режиму вкотре спалили декілька релейних шаф на залізниці та інших об’єктах, які використовуються для логістики окупаційних терористичних військ", – йдеться у повідомленні.

На опублікованому відео видно, як невідомі люди обливають об'єкти займистою речовиною і підпалюють.