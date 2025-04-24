У Ростові згорів російський винищувач Су-30СМ – розвідка
24 квітня 2025, 19:08
Фото: en.wikipedia.org
Орієнтовна вартість літака становить 50 мільйонів доларів.
У Ростові-на-Дону був знищений багатоцільовий винищувач Су-30СМ російських сил.
Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.
За інформацією ГУР, літак росіян із бортовим номером "35" згорів на території аеродрому “Ростов-на-Дону Центральний”. Орієнтовна вартість винищувача становить 50 мільйонів доларів.
У розвідці наголосили, що "масштаб сил, готових чинити опір кремлівському режиму, зростає".