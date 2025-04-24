У Ростові згорів російський винищувач Су-30СМ – розвідка

Орієнтовна вартість літака становить 50 мільйонів доларів.

У Ростові-на-Дону був знищений багатоцільовий винищувач Су-30СМ російських сил.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

За інформацією ГУР, літак росіян із бортовим номером "35" згорів на території аеродрому “Ростов-на-Дону Центральний”. Орієнтовна вартість винищувача становить 50 мільйонів доларів.