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У Ростовській області атаковано військовий аеродром

20 липня 2024, 10:21
У Ростовській області атаковано військовий аеродром
Мешканці чули понад 16 вибухів у районі аеродрому Міллерово.

У ніч на 20 липня було атаковано військовий аеродром у Міллерово в Ростовській області.

Про це пишуть місцеві пабліки.

Місцеві жителі повідомляли про атаку БПЛА і понад 16 вибухів у районі аеродрому Міллерово, поблизу поселення Долотинка.

Повідомляється, що також вибухи пролунали в районі нафтобази.
 
Губернатор області Василь Голубєв заявив, що російська ППО нібито збила 26 БпЛА. За його словами, внаслідок атаки ніхто не постраждав. 
 
Нагадаємо, у ніч проти 20 липня Ростовську область рф атакували безпілотники. Про це заявив губернатор області Василь Голубєв.
 
До слова, Ростовській області та ще у чотирьох регіонах росії діють графіки обмеження енергоспоживання після збою на атомній електростанції. Таке рішення ухвалили через аномальну спеку в регіоні та ризик перевантаження обладнання.
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