У Ростовській області атаковано військовий аеродром

Мешканці чули понад 16 вибухів у районі аеродрому Міллерово.

У ніч на 20 липня було атаковано військовий аеродром у Міллерово в Ростовській області.

Про це пишуть місцеві пабліки.

Місцеві жителі повідомляли про атаку БПЛА і понад 16 вибухів у районі аеродрому Міллерово, поблизу поселення Долотинка.

Повідомляється, що також вибухи пролунали в районі нафтобази.

Губернатор області Василь Голубєв заявив , що російська ППО нібито збила 26 БпЛА. За його словами, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у ніч проти 20 липня Ростовську область рф атакували безпілотники. Про це заявив губернатор області Василь Голубєв.

До слова, Ростовській області та ще у чотирьох регіонах росії діють графіки обмеження енергоспоживання після збою на атомній електростанції. Таке рішення ухвалили через аномальну спеку в регіоні та ризик перевантаження обладнання.