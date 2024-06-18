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У Ростовській області після атаки дронів палає нафтосховище

18 червня 2024, 08:33
У Ростовській області після атаки дронів палає нафтосховище
фото з відкритих джерел
Прокремлівський губернатор регіону підтвердив атаку БПЛА.

"Нафтова бавовна" у росії не припиняється: внаслідок успішної роботи Сил безпілотних систем ураження зазнала чергова нафтобаза. Цього разу удар був націлений на сховище паливних матеріалів у місті Азов Ростовської області рф.

Про це заявив губернатор області Василь Голубєв.

Очевидці публікують кадри масштабної пожежі, дим від якої видно на кілька кілометрів. 

Атаку із застосуванням БПЛА підтвердив і прокремлівський губернатор регіону Василь Голубєв. За його словами, палають резервуари з нафтопродуктами, постраждалих буцімто немає.

Нагадаємо, 15 червня у Ростовській області рф другу ніч працювали сили та засоби протиповітряної оборони через атаку безпілотників. 

 

Ростов-на-Донунафтобазавійна в Україніросія-оагресор

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