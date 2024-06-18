У Ростовській області після атаки дронів палає нафтосховище

Прокремлівський губернатор регіону підтвердив атаку БПЛА.

"Нафтова бавовна" у росії не припиняється: внаслідок успішної роботи Сил безпілотних систем ураження зазнала чергова нафтобаза. Цього разу удар був націлений на сховище паливних матеріалів у місті Азов Ростовської області рф.

Про це заявив губернатор області Василь Голубєв.

Очевидці публікують кадри масштабної пожежі, дим від якої видно на кілька кілометрів.

Атаку із застосуванням БПЛА підтвердив і прокремлівський губернатор регіону Василь Голубєв. За його словами, палають резервуари з нафтопродуктами, постраждалих буцімто немає.

Нагадаємо, 15 червня у Ростовській області рф другу ніч працювали сили та засоби протиповітряної оборони через атаку безпілотників.