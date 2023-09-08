У розвідці розкрили, що кремлівський диктатор проситиме у Кім Чен Ина

москва хоче отримати від Пхеньяна снаряди.

російський президент владімір путін під час зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином проситиме у нього снаряди і боєкомплект для артилерійських систем.

Про це заявив представник українського Головного управління розвідки Андрій Юсов, повідомляє "УНІАН".

На запитання про те, чи є інформація, про які види озброєння президент путін проситиме під час зустрічі з лідером КНДР, він відповів, що "таке розуміння звичайно є".

"Не всі домовленості обговорені. У більшості випадків те, що просить росія та на що розраховує російський диктатор і російський режим, не задовольняється навіть тими державами і урядами та режимами, які підтримують комунікацію із світовим ізгоєм, яким сьогодні є російська федерація. Тому, проситимуть більше, ніж отримають", - сказав Юсов.

Водночас, путін проситиме снаряди та боєкомплект для артилерійських систем, зауважив представник ГУР.