У розвідці засекретили посадові обов'язки скандального Семочка

Служба зовнішньої розвідки України відмовилась надати інформацію про прямі посадові обов'язки заступника керівника служби Сергія Семочка.

У службі зазначили, що доступ до інформації про посадові обов`язки Семочка обмежений "згідно з відомчим переліком відомостей, що становлять службову таємницю", повідомляє голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський з посиланням на відповідь на запит Служби зовнішньої розвідки, інформує "Українська правда".

Зазначається, що раніше у розвідці відмовилися повідомляти інформацію про зарплату скандального розвідника, а в НАЗК заявляли, що агентство не перевіряло его декларацію, обгрунтувавши це тим, що перевірка окремих категорій осіб, які мають справу з державною таємницею, потребує погодження з державними органами, де вони працюють.