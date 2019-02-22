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У розвідці засекретили посадові обов'язки скандального Семочка

Раніше у розвідці відмовилися повідомляти інформацію про зарплату скандального розвідника
Служба зовнішньої розвідки України відмовилась надати інформацію про прямі посадові обов'язки заступника керівника служби Сергія Семочка.
У розвідці засекретили посадові обов

У службі зазначили, що доступ до інформації про посадові обов`язки Семочка обмежений "згідно з відомчим переліком відомостей, що становлять службову таємницю", повідомляє голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський з посиланням на відповідь на запит Служби зовнішньої розвідки, інформує "Українська правда".

Зазначається, що раніше у розвідці відмовилися повідомляти інформацію про зарплату скандального розвідника, а в НАЗК заявляли, що агентство не перевіряло его декларацію, обгрунтувавши це тим, що перевірка окремих категорій осіб, які мають справу з державною таємницею, потребує погодження з державними органами, де вони працюють.

Нагадаємо, що на початку тижня програма антикорупційних розслідувань Дениса Бігуса опублікувала інформацію про будинок під Києвом вартістю в мільйони доларів, а також подвійне громадянство першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

 

 

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22 02 2019 16:44
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