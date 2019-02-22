У розвідці засекретили посадові обов'язки скандального Семочка
У службі зазначили, що доступ до інформації про посадові обов`язки Семочка обмежений "згідно з відомчим переліком відомостей, що становлять службову таємницю", повідомляє голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський з посиланням на відповідь на запит Служби зовнішньої розвідки, інформує "Українська правда".
Зазначається, що раніше у розвідці відмовилися повідомляти інформацію про зарплату скандального розвідника, а в НАЗК заявляли, що агентство не перевіряло его декларацію, обгрунтувавши це тим, що перевірка окремих категорій осіб, які мають справу з державною таємницею, потребує погодження з державними органами, де вони працюють.
Нагадаємо, що на початку тижня програма антикорупційних розслідувань Дениса Бігуса опублікувала інформацію про будинок під Києвом вартістю в мільйони доларів, а також подвійне громадянство першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Трамп опублікував відео виступу під пісню гурту R.E.M, Twitter видалив його після скарги
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи"Мене завжди захоплювало все, що пов’язане з мілітарі. І я завжди шкодував, що не служив в армії. А тут – гештальт закрив. Та й необхідність була. Я би інакше не зміг. І дітям в очі дивитися не зміг би"
- Ветеран-засновник UKR GUN Projects: Наша форма в комплексі з турнікетами зупиняє кров за секунди"В мене саме мала початися ІТ-кар'єра. Але потрібно було зупинити кровопролиття. В 2014 році ми дуже поспішали, щоб виграти ці дні, хвилини, секунди, щоб ситуація не стала гіршою…"