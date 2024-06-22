У Румунії автобус із українцями потрапив у ДТП

В автобусі було 50 громадян України.

У Румунії біля села Пуфешть в суботу, 22 червня, близько 05:10 перекинувся туристичний автобус, який прямував до Болгарії.

МЗС України повідомило Суспільному, що в автобусі було 50 громадян України, дев’ятеро з них отримали незначні травми.

У відомстві зазначили, що постраждалим надали консульську допомогу. Наразі пасажири продовжили подорож на іншому транспортному засобі.

Як пише Romania TV, автобус з'їхав з проїжджої частини та впав на узбіччя. У салоні автобуса перебували 59 пасажирів, серед яких були діти.

Чотири людини отримали легкі травми, серед них одна дитина, ідеться в матеріалі.

Поліцейські повідомили, що водій заснув за кермом. Як показав тест, він не перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Як повідомляє ТСН, серед пасажирів були українці. Автобус прямував з Києва до Болгарії.

20 червня у Люблінському воєводстві Польщі автобус із 57 пасажирами з України потрапив у ДТП. Сімох людей доправили до лікарень.