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ПОЛІТИКА

У Румунії автобус із українцями потрапив у ДТП

22 червня 2024, 14:31
У Румунії автобус із українцями потрапив у ДТП
Фото: з вільних джерел
В автобусі було 50 громадян України.

У Румунії біля села Пуфешть в суботу, 22 червня, близько 05:10 перекинувся туристичний автобус, який прямував до Болгарії.

МЗС України повідомило Суспільному, що в автобусі було 50 громадян України, дев’ятеро з них отримали незначні травми.

У відомстві зазначили, що постраждалим надали консульську допомогу. Наразі пасажири продовжили подорож на іншому транспортному засобі.

Як пише Romania TV, автобус з'їхав з проїжджої частини та впав на узбіччя. У салоні автобуса перебували 59 пасажирів, серед яких були діти. 

Чотири людини отримали легкі травми, серед них одна дитина, ідеться в матеріалі.

Поліцейські повідомили, що водій заснув за кермом. Як показав тест, він не перебував у стані алкогольного сп’яніння. 

Як повідомляє ТСН, серед пасажирів були українці. Автобус прямував з Києва до Болгарії.

20 червня у Люблінському воєводстві Польщі автобус із 57 пасажирами з України потрапив у ДТП. Сімох людей доправили до лікарень.

РумуніяДТП

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