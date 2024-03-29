У Румунії біля кордону з Україною знайдено фрагменти безпілотника
У Румунії на фермі поблизу українського кордону виявлено фрагменти безпілотника. За даними місцевих ЗМІ, це був російський дрон.
Про це повідомляє Sky News.
Зазначається, що кілька армійських пошукових груп були направлені на острів Великий Браїла для розслідування.
"Увечері 28 березня були ідентифіковані фрагменти, які, ймовірно, потрапили від літального апарату на сільськогосподарських угіддях на острові Великий Браїла. Міністерство національної оборони спільно зі спеціалізованими структурами системи національної оборони, громадського порядку та національної безпеки проводить розслідування інциденту, який стався у п'ятницю, 29 березня, за спеціальними оперативними процедурами", – заявили в оборонному відомстві.
Румунське видання CNN Antena 3 стверджує, що уламки знайшли за 12 км від міста Браїла. Падіння дрона незабаром після півночі, за повідомленням, супроводжувалося гучним ударом.
За даними джерел, це був російський дрон, який мав атакувати українські порти на Дунаї й, швидше за все, у нього відмовила система наведення GPS.