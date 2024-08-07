У Румунії будують найбільшу авіабазу НАТО – The Times

У Румунії аеродром радянських часів переробляють у найбільшу військову базу НАТО.

Інженерно-будівельні роботи на авіабазі Михайла Когальнічану (МК) вже тривають. Землекопи риють землю та цементозмішувачі заливають фундамент.

росія засудила розширення авіабази, розташованої лише за 95 км від кордону з Україною, як приклад агресії НАТО.

"Чим ближче він до кордонів росії, тим більша ймовірність того, що вона буде однією з перших цілей для ударів у відповідь", - попереджав Андрій Клімов, російський сенатор і віце-президент комітету у закордонних справах, на початку цього року.

Проте бажання Румунії зміцнити свою оборону можна зрозуміти як відповідь на ворожість росії. російські безпілотники та ракети, націлені на українські порти на Дунаї, часто залітали на її територію. Лише минулого тижня на території Румунії було знайдено уламки трьох Shahed 136, що змусило НАТО посилити патрулювання винищувачів уздовж кордону.

Запізніле прибуття F-16 допоможе Україні стримувати атаки безпілотників і ракет на її критичну інфраструктуру та відкидати російські літаки, які скидають плануючі бомби на українські міста.

"Ми часто чули слово "неможливо". Тепер це реальність. Реальність у нашому небі. F-16 в Україні. Ми це зробили", - прокоментував президент Володимир Зеленський.

Речник кремля Дмитро Пєсков висміяв прогнози про те, що F-16 зупинять повзуче просування росії на передовій на сході, сказавши, що вони не є "чарівною пігулкою".

По той бік кордону в Румунії, де жителі міста Тулча на Дунаї, звикли до нічних дуелей між російськими безпілотниками та українською ППО, триває будівництво другої злітно-посадкової смуги на авіабазі МК.

Бен Ходжес, американський генерал у відставці та один із прихильників проєкту, зізнався, що було хвилювання, коли вперше заговорили про створення бази менш ніж за 400 км від Криму. Тепер, каже він, цей проактивний підхід здається виправданим.

"Пам’ятаю, як подумав: "Я втомився постійно реагувати на те, що роблять росіяни". Чому б нам не змусити їх хвилюватися про те, що ми робимо?", - сказав Ходжес.

Під час холодної війни США дивилися на Радянський Союз зі своїх баз у Західній Німеччині. Одна з них, "Рамштайн", продовжує служити нервовим центром НАТО, де зосереджено близько 50 000 військовослужбовців та їхні сім’ї.