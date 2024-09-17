У Румунії чоловік підпалив будівлю парламенту зсередини, евакуювали 300 людей

За інформацією пожежної служби, вогонь охопив площу близько 30 квадратних метрів і знищив текстиль та офісне обладнання.

У Румунії хтось розлив запальну суміш та підпалив будівлю парламенту зсередини, через що евакуювали 300 людей.

Про це пише AGERPRES, публікуючи відео з камер спостереження.

Інцидент стався після обіду біля входу для відвідувачів Палати депутатів. Невідомий розлив пальне і спричинив пожежу. З будівлі евакуювали 300 осіб, ніхто не постраждав, і пожежу швидко загасили.

Поліція Бухареста повідомила, що, за першими висновками, "після спонтанного конфлікту чоловік-відвідувач кинув запалювальну суміш", пожежа сталася у залі для відвідувачів. За фактом інциденту триває розслідування.

За інформацією пожежної служби, вогонь охопив площу близько 30 квадратних метрів і знищив текстиль та офісне обладнання.