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У Румунії чоловік підпалив будівлю парламенту зсередини, евакуювали 300 людей

17 вересня 2024, 18:33
У Румунії чоловік підпалив будівлю парламенту зсередини, евакуювали 300 людей
Фото: zn.ua
За інформацією пожежної служби, вогонь охопив площу близько 30 квадратних метрів і знищив текстиль та офісне обладнання.

У Румунії хтось розлив запальну суміш та підпалив будівлю парламенту зсередини, через що евакуювали 300 людей.

Про це пише AGERPRES, публікуючи відео з камер спостереження.

Інцидент стався після обіду біля входу для відвідувачів Палати депутатів. Невідомий розлив пальне і спричинив пожежу. З будівлі евакуювали 300 осіб, ніхто не постраждав, і пожежу швидко загасили.
 
Поліція Бухареста повідомила, що, за першими висновками, "після спонтанного конфлікту чоловік-відвідувач кинув запалювальну суміш", пожежа сталася у залі для відвідувачів. За фактом інциденту триває розслідування.
 
За інформацією пожежної служби, вогонь охопив площу близько 30 квадратних метрів і знищив текстиль та офісне обладнання.
 
парламентРумуніяросія окупантивійна в Україні

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