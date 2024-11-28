Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Румунії Конституційний суд просить ЦВК перерахувати всі дійсні і недійсні бюлетені

28 листопада 2024, 16:53
У Румунії Конституційний суд просить ЦВК перерахувати всі дійсні і недійсні бюлетені
Фото: з відкритих джерел
Наступне засідання суду заплановане на 29 листопада, тоді вирішуватимуть, чи скасовувати результати виборів.
Конституційний суд Румунії ухвалив рішення звернутися до Центральної виборчої комісії, аби вона перерахувала всі дійсні і недійсні бюлетені першого туру президентських виборів.
 
Про це пише "Європейська правда".
 
Також ЦВК має надати результати повторного перерахунку.
 
Засідання суду з цього приводу тривало дві години на підставі скарги кандидата у президенти Крістіана Тергеса. Тергес звинуватив Центрвиборчком у фальсифікаціях щодо голосів кандидатки Елени Ласконі. Ще одну скаргу – від Себастьяна Попеску щодо шахрайства, яке нібито вчинив кандидат Келін Джорджеску – суд відхилив.
 
Наступне засідання Конституційного суду Румунії заплановане на 29 листопада. Судді на підставі отриманих даних ухвалять рішення, чи скасовувати результати першого туру виборів.
 
Очільник Постійного виборчого органу Тоні Гребле опісля заявив, що перерахунок голосів можуть провести за наявності вагомих доказів. При цьому доведеться опрацювати понад 9 мільйонів бюлетенів і процедуру не вдасться провести за декілька годин чи днів.
 
Відповідно до законодавства Румунії, якщо Конституційний суд скасовує результати виборів, то повторне голосування проводять у другу неділю після дати анулювання.

 

вибориРумуніявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Чому румунці схиляються до колишніх фашистських гасел. Фермери та інші сім причин можливого успіху симпатика путіна в Румунії – Politico
Політика
Чому румунці схиляються до колишніх фашистських гасел. Фермери та інші сім причин можливого успіху симпатика путіна в Румунії – Politico
Переклад iPress – 28 листопада 2024, 15:32
Чому зволікав Байден? Рубль падає, коли нові санкції б'ють по недружньому путіну – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Чому зволікав Байден? Рубль падає, коли нові санкції б'ють по недружньому путіну – Тімоті Еш
Переклад iPress – 28 листопада 2024, 12:34
Данська модель для української війни. Європа не може дати Україні достатньо зброї, тому фінансує її виробництво в Україні – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Данська модель для української війни. Європа не може дати Україні достатньо зброї, тому фінансує її виробництво в Україні – Wall Street Journal
Переклад iPress – 27 листопада 2024, 13:00
Просування росіян на півдні призупинено. На Курщині вони продовжують зазнавати втрат – Ендрю Таннер
Cуспільство
Просування росіян на півдні призупинено. На Курщині вони продовжують зазнавати втрат – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 26 листопада 2024, 23:58
Нові факти про Тулсі Ґаббард. російська маріонетка на 100 відсотків – The Independent
Політика
Нові факти про Тулсі Ґаббард. російська маріонетка на 100 відсотків – The Independent
Переклад iPress – 26 листопада 2024, 17:04
Третя світова війна? Допоможемо тим, хто її стримує – Тімоті Снайдер
Політика
Третя світова війна? Допоможемо тим, хто її стримує – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 листопада 2024, 12:47
Після 1000 днів війни. Що чекає на Україну далі?
Політика
Після 1000 днів війни. Що чекає на Україну далі?
Переклад iPress – 26 листопада 2024, 07:38
Політика
"Досить брехати. Перемоги не видно". росіяни вже починають говорити, що програли війну – С. Фредерік Старр
Переклад iPress – 25 листопада 2024, 16:41
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється