У Румунії Конституційний суд просить ЦВК перерахувати всі дійсні і недійсні бюлетені

Наступне засідання суду заплановане на 29 листопада, тоді вирішуватимуть, чи скасовувати результати виборів.

Конституційний суд Румунії ухвалив рішення звернутися до Центральної виборчої комісії, аби вона перерахувала всі дійсні і недійсні бюлетені першого туру президентських виборів.

Також ЦВК має надати результати повторного перерахунку.

Засідання суду з цього приводу тривало дві години на підставі скарги кандидата у президенти Крістіана Тергеса. Тергес звинуватив Центрвиборчком у фальсифікаціях щодо голосів кандидатки Елени Ласконі. Ще одну скаргу – від Себастьяна Попеску щодо шахрайства, яке нібито вчинив кандидат Келін Джорджеску – суд відхилив.

Наступне засідання Конституційного суду Румунії заплановане на 29 листопада. Судді на підставі отриманих даних ухвалять рішення, чи скасовувати результати першого туру виборів.