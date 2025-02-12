Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Румунії офіційно вступив на посаду тимчасовий президент

12 лютого 2025, 18:35
У Румунії офіційно вступив на посаду тимчасовий президент
Фото: facebook.com/ilie.bolojan
Церемонія передачі повноважень відбулася о 12:00 в офіційній резиденції президента.
У Румунії очільник Сенату Іліє Болоян офіційно прийняв повноваження як тимчасовий президент країни. У середу, 12 лютого, відбулася офіційна церемонія передачі повноважень від колишнього глави держави Клауса Йоганніса.
 
Про це повідомляє Digi24.
 
Як повідомляється, церемонія передачі повноважень відбулася о 12:00 у палаці Котрочень, офіційній резиденції президента.
 
Під час неї Болоян, який досі був президентом Сенату і тимчасовим лідером Національної ліберальної партії, перейняв повноваження від Клауса Йоганніса, який подав у відставку.
 
Після церемонії Йоганніс залишив палац Котрочень.
 
Повноваження Боложана на посаді тимчасового президента країни триватимуть до травня цього року, поки не відбудуться нові вибори.
 
Нагадаємо, 10 лютого президент Румунії Клаус Йоганніс подав у відставку зі своєї посади напередодні плану вкрай правих опозиційних парламентських партій оголосити йому імпічмент.

 

Румуніяпрезидентвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Як зберегти європейські цінності. Призупинити право голосу Угорщини, щоб врятувати довіру до ЄС – Ґабріелюс Ландсберґіс
Політика
Як зберегти європейські цінності. Призупинити право голосу Угорщини, щоб врятувати довіру до ЄС – Ґабріелюс Ландсберґіс
Переклад iPress – 12 лютого 2025, 21:02
Найслабша зимова кампанія москви. Біль, який вона відчуває, лише посилюватиметься – Ендрю Таннер
Cуспільство
Найслабша зимова кампанія москви. Біль, який вона відчуває, лише посилюватиметься – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 12 лютого 2025, 16:33
Чи можуть європейські війська допомогти захистити безпеку України? З путіним не домовитись, поки він не зазнає більших втрат
Політика
Чи можуть європейські війська допомогти захистити безпеку України? З путіним не домовитись, поки він не зазнає більших втрат
Переклад iPress – 12 лютого 2025, 12:30
Війна мікросхем. США та Європі слід об'єднати зусилля, щоб перемогти Китай – CEPA
Технології
Війна мікросхем. США та Європі слід об'єднати зусилля, щоб перемогти Китай – CEPA
Переклад iPress – 12 лютого 2025, 08:48
Політика
"Віддайте нам голову Зеленського". Серед російських пропагандистів зростає ажіотаж – Джулія Девіс
Переклад iPress – 11 лютого 2025, 13:40
Новий план із захоплення російського
Політика
Новий план із захоплення російського "тіньового флоту". Труднощі та можливості – Politico
Переклад iPress – 11 лютого 2025, 10:53
Хвилюючий тиждень. Українська контратака на Курщині перекреслила прогрес росіян за останні 6 тижнів – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Хвилюючий тиждень. Українська контратака на Курщині перекреслила прогрес росіян за останні 6 тижнів – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 11 лютого 2025, 00:54
Сила рішучості. Це момент, щоб шокувати путіна – Борис Джонсон
Політика
Сила рішучості. Це момент, щоб шокувати путіна – Борис Джонсон
Переклад iPress – 10 лютого 2025, 16:28
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється