У Румунії офіційно вступив на посаду тимчасовий президент

У Румунії очільник Сенату Іліє Болоян офіційно прийняв повноваження як тимчасовий президент країни. У середу, 12 лютого, відбулася офіційна церемонія передачі повноважень від колишнього глави держави Клауса Йоганніса.

Як повідомляється, церемонія передачі повноважень відбулася о 12:00 у палаці Котрочень, офіційній резиденції президента.

Під час неї Болоян, який досі був президентом Сенату і тимчасовим лідером Національної ліберальної партії, перейняв повноваження від Клауса Йоганніса, який подав у відставку.

Після церемонії Йоганніс залишив палац Котрочень.

Повноваження Боложана на посаді тимчасового президента країни триватимуть до травня цього року, поки не відбудуться нові вибори.

Нагадаємо, 10 лютого президент Румунії Клаус Йоганніс подав у відставку зі своєї посади напередодні плану вкрай правих опозиційних парламентських партій оголосити йому імпічмент.