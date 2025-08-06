У Румунії оголошували тривогу і піднімали F-16 через російську атаку Одещини

Вибухи й пожежу було видно навіть з території Молдови.

В ніч на 6 серпня у румунському жудці Тульча, яка межує з південними районами Одещини через Дунай оголосили повітряну тривогу через масовану атаку рф на Україну.

Про це повідомляє румунський мовник Digi24.

Атака тривала близько півтори години. Жителі Тульчі бачили роботу української ППО та спалахи від вибухів на іншому березі річки.

Пожежа, яка виникла внаслідок обстрілу, викликала паніку серед місцевих жителів: близько 20 осіб зателефонували до екстрених служб, вважаючи, що загоряння сталося поблизу них.

"Сили реагування залишалися у регіоні для моніторингу ситуації та оперативного втручання в разі потреби. Ми закликаємо до спокою й нагадуємо, що цілями атак рф не є територія Румунії. Просимо громадян дотримуватись заходів безпеки", – заявили у румунській пожежній службі.

Очевидці також повідомляли про атаку з території Молдови, зокрема про це писали читачі видання.

Також в румунському оборонному відомстві зазначили, що російські війська завдали масованого удару за допомогою дронів по цивільній інфраструктурі в районі міста Ізмаїл, що неподалік від кордону з Румунією.

"Два румунські винищувачі F-16 вилетіли для спостереження за повітряним простором країни, але не виявили жодних несанкціонованих вторгнень", – йдеться в заяві.