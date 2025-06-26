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CУСПІЛЬСТВО

У Румунії перекинувся автобус із 55 українцями

26 червня 2025, 13:26
У Румунії перекинувся автобус із 55 українцями
Фото: zakarpattya.net.ua
Кілька людей отримали травми, двох пасажирів доправили до лікарні.

У Румунії перекинувся автобус, в якому було 55 громадян України, зокрема 8 чоловіків, 37 жінок та 9 дітей.

Про це повідомляє місцеве видання Ziua de Constanta з посиланням на поліцейську дільницю.

Повідомлення про аварію надійшло о 18:45 за київським часом. Серед пасажирів автобуса були й діти.

Згідно з даними попередньо розслідування, водій транспорту впорався з керуванням і автобус перекинувся. 

На місці події працювали кілька рятувальних бригад. В результаті аварії кілька людей отримали легкі поранення, але обійшлось без жертв.

Румуніяавтобусукраїнці

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