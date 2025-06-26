У Румунії перекинувся автобус із 55 українцями
У Румунії перекинувся автобус, в якому було 55 громадян України, зокрема 8 чоловіків, 37 жінок та 9 дітей.
Про це повідомляє місцеве видання Ziua de Constanta з посиланням на поліцейську дільницю.
Повідомлення про аварію надійшло о 18:45 за київським часом. Серед пасажирів автобуса були й діти.
Згідно з даними попередньо розслідування, водій транспорту впорався з керуванням і автобус перекинувся.
На місці події працювали кілька рятувальних бригад. В результаті аварії кілька людей отримали легкі поранення, але обійшлось без жертв.