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У Румунії побачили шанс для зняття блокади Австрії на вступ до Шенгену

21 грудня 2023, 17:11
У Румунії побачили шанс для зняття блокади Австрії на вступ до Шенгену
Джерело: lpnu.ua
Про це заявили двоє румунських депутатів Європарламенту.

Двоє румунських депутатів Європарламенту стверджують, що після погодження у ЄС міграційної реформи Австрія більше не має вагомих підстав протидіяти заявці їхньої країни на приєднання до Шенгенської зони.

Про це йдеться у публікації Euractiv.

Після того, як інституції ЄС погодилися на політичну угоду щодо ключових елементів у п’яти проєктах законів, депутат Європарламенту Драгош Післару називав умови, які Австрія висунула щодо заявки Румунії на вступ до Шенгенської зони, застарілими.

Післару закликав румунський уряд і президента Клауса Йоганніса стратегічно використати цю угоду на рівні ЄС, щоб покласти край приниженню румунів у довгих чергах на кордонах і запобігти подальшій шкоді для румунської економіки.

З подібними закликами виступив інший румунський євродепутат Влад Георге.

"Австрія втратила останній привід для протидії вступу Румунії до Шенгенської зони", – сказав Георге, зазначивши, що політичний шантаж з боку таких країн, як Австрія та Угорщина, завадив інституціям ЄС узгодити пропозицію, вперше представлену восени 2020 року.

Австріяшенгенвійна в Україніросія окупанти

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