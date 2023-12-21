У Румунії побачили шанс для зняття блокади Австрії на вступ до Шенгену

Про це заявили двоє румунських депутатів Європарламенту.

Двоє румунських депутатів Європарламенту стверджують, що після погодження у ЄС міграційної реформи Австрія більше не має вагомих підстав протидіяти заявці їхньої країни на приєднання до Шенгенської зони.



Про це йдеться у публікації Euractiv.

Після того, як інституції ЄС погодилися на політичну угоду щодо ключових елементів у п’яти проєктах законів, депутат Європарламенту Драгош Післару називав умови, які Австрія висунула щодо заявки Румунії на вступ до Шенгенської зони, застарілими.



Післару закликав румунський уряд і президента Клауса Йоганніса стратегічно використати цю угоду на рівні ЄС, щоб покласти край приниженню румунів у довгих чергах на кордонах і запобігти подальшій шкоді для румунської економіки.

З подібними закликами виступив інший румунський євродепутат Влад Георге.

"Австрія втратила останній привід для протидії вступу Румунії до Шенгенської зони", – сказав Георге, зазначивши, що політичний шантаж з боку таких країн, як Австрія та Угорщина, завадив інституціям ЄС узгодити пропозицію, вперше представлену восени 2020 року.