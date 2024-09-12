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У Румунії проходить підготовку на F-16 група українських пілотів – Умєров

12 вересня 2024, 19:31
У Румунії проходить підготовку на F-16 група українських пілотів – Умєров
Фото: naked-science
Глава Міноборони додав, що планує відвідати Румунію.
У Румунії проходить підготовку на F-16 група українських пілотів.
 
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров після розмови з румунським колегою Анджелом Тилваром.
 
Очільники міністерств обох держав обговорили посилення захисту українського неба від російських ракет і дронів.
 
"Незабаром Україна отримає від румунських партнерів нову систему протиповітряної оборони Patriot. F-16 в українському небі теж стане більше: група наших пілотів вже проходить підготовку в Румунії", - зазначив Умєров.
 
Глава Міноборони додав, що планує відвідати Румунію.
війна в Україніросія окупантиРумуніявинищувач f-16

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