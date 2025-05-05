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ПОЛІТИКА

У Румунії проросійський кандидат перемагає в першому турі президентських виборів

05 травня 2025, 08:04
У Румунії проросійський кандидат перемагає в першому турі президентських виборів
Фото: zn.ua
Варто зазначити, що позаяк жодному з кандидатів не вдалося набрати понад 50% голосів на виборах, має відбутися другий тур.

У Румунії на виборах президента найкращий результат отримує ультраправий кандидат Джордже Сіміон. Друге місце посідає екс-мер Бухаресту Нікушор-Даніель Дан, який також проходить до другого туру.

Про це повідомляє ЦВК Румунії.

Так, у Румунії вже було опрацювало 99,99 % бюлетенів за результатами президентських виборів.

Результат у кандидата від ультраправої партії "Альянс за Союз румунів" (AUR) Сіміона вдвічі перевищує кількість голосів, які виборці віддали як за незалежного кандидата Дана, так і за Антонеску з "Національної ліберальної партії" (PSD-PNL-UDMR).

Проте Дан отримав трохи вищі результати за колишнього виконувача обов'язки президента Антонеску.

Загалом результати підрахунків голосів виглядають так:

  • Джордже Сіміон - 40,94 %
  • Нікушор Дан - 20,99 %
  • Крін Антонеску - 20,09 %
  • Віктор Понта - 13,06 %
  • Олена Ласконі - 2,68 %

Варто зазначити, що позаяк жодному з кандидатів не вдалося набрати понад 50% голосів на виборах, має відбутися другий тур. Планується, що він відбудеться за два тижні - 18 травня.

На ньому праворадикальному політику Сіміону доведеться зіткнутися з колишнім мером столиці Даном, який здобув репутацію успішного борця з корупцією.

Додамо, Антонеску вже визнав поразку на першому турі президентських виборів. 

"Голоси сказали своє, громадяни сказали своє. Вибачте. Я залишаю цю спробу, думаю, з високо піднятою головою, принаймні так я почуваюся. Я представив програму, я представив деякі рішення, деякі ідеї, характер, вердикт румунів був іншим", - цитує політика румунське видання Digi24.

Між тим Антонеску не дав рекомендацій своїм прихильникам, за кого голосувати на другому турі.

Перший тур президентських виборів у Румунії, що відбувся 24 листопада 2024 року, було анульовано Конституційним судом через підозри у втручанні через TikTok і незаконне фінансування кампанії проросійського кандидата Келіна Джорджеску, який вийшов у другий тур разом із проєвропейською Еленою Ласконі.

У лютому 2025 року Джорджеску був затриманий за звинуваченнями в підбурюванні до антиконституційних дій, створенні фашистської організації та поширенні дезінформації. У будинку його охоронця знайшли приховані 900 тисяч євро. Наразі він перебуває під судовим наглядом.

вибориРумуніяультраправі

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