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У Румунії розробили апарат для очищення повітря від COVID-19

"Групи дослідників з Політехнічного університету Тімошоари розробили прототип пристрою, що стерилізує повітря, яке видихають пацієнти, зокрема, в приміщеннях реанімації, і може бути корисним у боротьбі з коронавірусом SARS-CoV-2 і не тільки"
Дослідники з Політехнічного університету у румунському місті Тімошоара розробили прототип пристрою, який стерилізуватиме повітря у приміщеннях, де перебувають пацієнти з коронавірусом (COVID-19).
У Румунії розробили апарат для очищення повітря від COVID-19 Фото: АА

Про це йдеться у заяві ВУЗу, повідомляє Romania-Insider, передає УКРІНФОРМ.

"Групи дослідників з Політехнічного університету Тімошоари розробили прототип пристрою, що стерилізує повітря, яке видихають пацієнти, зокрема, в приміщеннях реанімації, і може бути корисним у боротьбі з коронавірусом SARS-CoV-2 і не тільки", - йдеться у заяві університету.

У ВУЗі додали, що пристрій працює для зменшення мікробіологічних матеріалів у повітрі шляхом ультрафіолетового випромінювання повітря.

Йдеться саме про повітря, що видихається інфікованими SARS-CoV-2 пацієнтами, які підключені до апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ).

Зазначається, що нині апарат тестується в лабораторії.

У разі успішного завершення етапу тестування, університет планує запатентувати пристрій.

Раніше бельгійська компанія Materialise розробила маску, надруковану на ЗD-принтері, яка може замінити апарат штучної вентиляції легень (ШВЛ).

Нагадаємо, що у світі зафіксували 2 млн 190 тисяч 008 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 553 609, а померли — 147 010 людей.

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17 04 2020 13:10
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