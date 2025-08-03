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CУСПІЛЬСТВО

У Румунії розслідують можливу диверсію після пожежі на збройовому заводі

03 серпня 2025, 18:46
У Румунії розслідують можливу диверсію після пожежі на збройовому заводі
Фото: zn.ua
Попередньо, збитки оцінюють у €400 тисяч.

У Румунії на Куджирському механічному заводі ввечері 2 серпня спалахнула пожежа, вогонь загасили о 5 ранку наступного дня. Через полумʼя вибухнули коробки зі снарядами, жертв немає. Попередньо, збитки оцінюють у €400 тисяч. Серед версій інциденту не відкидають диверсію, зараз триває слідство.

Про це пишуть Radio Romania Actualitati та Digi24.

Щонайменше 150 000 снарядів для кулеметів знищені, а ще 250 000 — можуть бути вже непридатними для використання. Причина пожежі поки невідома, правоохоронці вже порушили кримінальну справу.

Міністр економіки Румунії Раду Міруца сказав, що це вплине на постачання і рамках вже укладених контрактів. на складі в момент інциденту було приблизно 400 000 набоїв калібру 14/5, готових до доставки.

Міністр не не виключає можливості саботажу. За його словами, говорити про це можна буде після інформації від відповідних фахівців, наразі "враховуються всі варіанти".

"Мене цікавить конкретно: чи щось там спалахнуло, чи це сталося ззовні, чи це було самозаймання? Я розумію, що всі варіанти розглядаються, з меншою чи більшою ймовірністю підтвердження. Чекаю на результати фахівців […] Тривожно, що на збройовому заводі трапляються такі події, і не можна вжити всіх заходів, бо ці події... Якщо ми їх побачили, значить, їх не можна було уникнути", — сказав він. 

Наразі поліція проводить розслідування та дослідження, збирає зображення з систем відеоспостереження у підрозділі та в місцевості, опитує співробітників підрозділу та збирає документи.

пожежаРумуніязброядиверсії

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