У Румунії три партії блокують закони, які дозволяють країні збивати російські дрони

Вони вважають, що збиття російських безпілотників над Румунією призведе до війни

Три румунські парламентські партії - AUR, S.O.S. Румунія і POT оскаржили у Конституційному суді прийняті парламентом законопроєкти, які дозволяють країні збивати безпілотники, що незаконно вторгаються в її повітряний простір. Через такі оскарження закони не можуть бути оприлюдненими.

У виданні нагадали, що сенат 26 лютого схвалив законопроєкт міністерства оборони, який дозволяє армії Румунії та силам союзників перехоплювати й збивати дрони або літаки, що заходять у повітряний простір країни незаконним шляхом.

"Це буде здійснюватися за допомогою систем протиповітряної оборони, в тому числі наземного базування, які експлуатуються національними або союзницькими силами. Відповідно до законопроєкту, військові засоби союзників або держав-партнерів також можуть брати участь у таких операціях відповідно до договорів про колективну оборону, підписаних Румунією, або відповідно до двосторонніх угод про безпеку", - підкреслили у матеріалі.