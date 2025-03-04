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У Румунії три партії блокують закони, які дозволяють країні збивати російські дрони

04 березня 2025, 14:55
У Румунії три партії блокують закони, які дозволяють країні збивати російські дрони
Вони вважають, що збиття російських безпілотників над Румунією призведе до війни
Три румунські парламентські партії - AUR, S.O.S. Румунія і POT оскаржили у Конституційному суді прийняті парламентом законопроєкти, які дозволяють країні збивати безпілотники, що незаконно вторгаються в її повітряний простір. Через такі оскарження закони не можуть бути оприлюдненими.
 
Про це повідомляє Euractiv.
 
У виданні нагадали, що сенат 26 лютого схвалив законопроєкт міністерства оборони, який дозволяє армії Румунії та силам союзників перехоплювати й збивати дрони або літаки, що заходять у повітряний простір країни незаконним шляхом. 
 
"Це буде здійснюватися за допомогою систем протиповітряної оборони, в тому числі наземного базування, які експлуатуються національними або союзницькими силами. Відповідно до законопроєкту, військові засоби союзників або держав-партнерів також можуть брати участь у таких операціях відповідно до договорів про колективну оборону, підписаних Румунією, або відповідно до двосторонніх угод про безпеку", - підкреслили у матеріалі.
 
Попри важливість цього закону, три екстремістські партії не оголосили офіційно про свою ініціативу. Замість них інформацію опублікувала партія USR (Renew).
 
У той час як Європа обговорює посилення оборони ЄС та України від "все більш очевидної російської загрози", екстремістські партії звернулися до Конституційного суду проти законів, які б дозволили румунській армії "збивати російські дрони, які місяцями порушують наш повітряний простір", зазначила лідерка USR Олена Ласконі у Facebook.
 
"Ці ізоляціоністські партії борються не за Румунію, а проти неї", - підкреслила Ласконі та звинуватила партії у тому, що вони роблять країну "вразливою у критичний момент".
 
Водночас депутат від партії S.O.S. Думітру Коарна наголосив, що Румунія не має жодних зв'язків з росією. 

 

Румуніядронивійна в Україніросія окупанти

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