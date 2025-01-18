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У Румунії виявили уламки двох російських БПЛА після нічної атаки на Україну

18 січня 2025, 11:53
У Румунії виявили уламки двох російських БПЛА після нічної атаки на Україну
Фото: з відкритих джерел
Уламки знайшли після нічної атаки росії на об'єкти в Україні, зокрема портову інфраструктуру
17 січня у двох районах Румунії виявили уламки російських ударних безпілотників "Герань" (російські окупанти так називають іранські Shahed).
 
Про це поінформувало у Facebook міністерство національної оборони країни.
 
"Після польових досліджень виявили два райони падіння уламків безпілотників "Герань" 1/2 російського виробництва: один між населеними пунктами Чаталкіой і Тудор Владимиреску, а інший – на південь від Кілії Веке. Внаслідок падіння уламків БПЛА елементи інфраструктури не було пошкоджено, матеріальних збитків не зафіксували", – ідеться в повідомленні.
 
Автори наголосили, що уламки знайшли після нічної атаки росії на об'єкти в Україні, зокрема портову інфраструктуру.
 
"Міністерство національної оборони в режимі реального часу інформує союзні структури про такі ситуації. Ми також підтверджуємо наше рішуче засудження атак, вчинених рф проти українських цивільних об'єктів та інфраструктури, які є невиправданими й серйозно суперечать нормам міжнародного права", – заявили у румунському відомстві.
 
дронивійна в Україніуламкиросія окупанти

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