У Румунії виявили уламки двох російських БПЛА після нічної атаки на Україну

Уламки знайшли після нічної атаки росії на об'єкти в Україні, зокрема портову інфраструктуру

17 січня у двох районах Румунії виявили уламки російських ударних безпілотників "Герань" (російські окупанти так називають іранські Shahed).

Про це поінформувало у Facebook міністерство національної оборони країни.

"Після польових досліджень виявили два райони падіння уламків безпілотників "Герань" 1/2 російського виробництва: один між населеними пунктами Чаталкіой і Тудор Владимиреску, а інший – на південь від Кілії Веке. Внаслідок падіння уламків БПЛА елементи інфраструктури не було пошкоджено, матеріальних збитків не зафіксували", – ідеться в повідомленні.

Автори наголосили, що уламки знайшли після нічної атаки росії на об'єкти в Україні, зокрема портову інфраструктуру.

"Міністерство національної оборони в режимі реального часу інформує союзні структури про такі ситуації. Ми також підтверджуємо наше рішуче засудження атак, вчинених рф проти українських цивільних об'єктів та інфраструктури, які є невиправданими й серйозно суперечать нормам міжнародного права", – заявили у румунському відомстві.