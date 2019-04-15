У Римі французького туриста оштрафували через купання в історичному фонтані
35-річного француза оштрафували на суму в 450 євро через те, що він у нетверезому стані поліз скупатися в історичний фонтан Санта-Марія, який розташований в районі Трастевере, повідомляє "Громадське".
Чоловік поліз купатись, незважаючи на холодну і вологу погоду.
Згідно з місцевими законами, розпивання алкоголю на вулицях Трастевере після 21:00 суворо заборонено. Це правило стосується і багатьох інших популярних туристичних місць Риму.
У законі прописано, що місцеві бари не мають права продавати алкоголь між 2:00 і 7:00 ранку.
Нагадуємо, що в листопаді 2018 року в Римі набрали чинності нові правила, згідно з якими посилюється покарання за протизаконну поведінку в нетверезому стані.
Раніше між мером Рима і Римо-католицькою церквою виникла суперечка про те, що має відбуватися з монетами з фонтану Треві.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Журі World Press Photo оголосило переможців 2019 року
- ВІДЕО Поліція Лондона затримала Джуліана Ассанжа, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО ЗМІ опублікували відео, як український снайпер ліквідовує бойовика на Донбасі
- Про рейтинги букмекерів і вибори Президента
- "Кіборг" Олександр Терещенко: "Я усвідомив для себе, що суїцид – це гріх і слабкість""Треба максимально щасливо жити, чимось займатися. І головне – не жаліти себе і не намагатися розчулити когось. Одразу налаштувати себе, що треба зосередитися на технічних моментах – нема рук, а як мені самому їсти? Я показав, щоб мені пришили ложку до напульсника, напульсник одягав на культю, все – їв сам"