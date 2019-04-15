У Римі французького туриста оштрафували через купання в історичному фонтані

У Римі поліція оштрафувала 45-річного туриста із Франції, який в нетверезому стані заліз скупатися в історичний фонтан Санта-Марія

35-річного француза оштрафували на суму в 450 євро через те, що він у нетверезому стані поліз скупатися в історичний фонтан Санта-Марія, який розташований в районі Трастевере, повідомляє "Громадське".

Чоловік поліз купатись, незважаючи на холодну і вологу погоду.

Згідно з місцевими законами, розпивання алкоголю на вулицях Трастевере після 21:00 суворо заборонено. Це правило стосується і багатьох інших популярних туристичних місць Риму.

У законі прописано, що місцеві бари не мають права продавати алкоголь між 2:00 і 7:00 ранку.

Нагадуємо, що в листопаді 2018 року в Римі набрали чинності нові правила, згідно з якими посилюється покарання за протизаконну поведінку в нетверезому стані.

Раніше між мером Рима і Римо-католицькою церквою виникла суперечка про те, що має відбуватися з монетами з фонтану Треві.