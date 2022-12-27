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ПОЛІТИКА

У Римі проведуть "великий російський бал», який спонсорують італійські бренди

27 грудня 2022, 14:00
У Римі проведуть
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
У той час, коли Україна протистоїть масштабному військовому вторгненню росії, у самому центрі Риму готуються провести "великий російський бал", який спонсоруватимуть відомі бренди Італії

У той час, коли Україна протистоїть масштабному військовому вторгненню росії, у самому центрі Риму готуються провести "великий російський бал", який спонсоруватимуть відомі бренди Італії, пише РБК-Україна.

Це щорічний святковий захід, який проходить спільно з культурною Асоціацією Amici della Grande russia та Національною компанією історичного танцю UNESCO.

Відомо, що цей бал проходитиме 14 січня 2023 року в аристократичному палаці Бранкаччо у Римі у самому серці італійської столиці.

Як вказано на сайті компанії, яка патронує захід (йдеться про Eventi Roma), захід присвячений 150-річчю від дня народження російського композитора Сергія Рахманінова.

Отже, російська військова агресія проти України ніяк не вплинула на співробітництво із рф.

Але найцікавішим виявилося те, що серед журі, які оцінюватимуть постановки, костюми й не лише буде відомий італійський дизайнер взуття Джиммі Балдініні та дизайнер - "королева сумок" Елеонора Альтаморе.

Як вказано на сайті організатора, цей бал "спрямований на зміцнення відносин та культурного обміну між росією та Італією".

Тож поки українці закликають весь цивілізований світ, зокрема, й бренди та різного роду компанії відмовитися від співпраці з росією та покинути її ринок, у Європі країну-агресора активно спонсорують.

 

 

РосіяІталіявійна Росії проти України

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