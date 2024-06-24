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У Саудівській Аравії через спеку загинули понад 1300 паломників до Мекки

24 червня 2024, 15:07
У Саудівській Аравії через спеку загинули понад 1300 паломників до Мекки
Фото: Reuters
Більшість загиблих померли від теплового удару.
Понад 1300 людей загинули під час цьогорічного хаджу, – мусульманського паломництва до Мекки.
 
Про це із посиланням на офіційне повідомлення влади Саудівської Аравії пише RMF24.
 
Більшість постраждалих померли від теплового удару, адже температура повітря під час кількаденного паломництва сягала 49 градусів за Цельсієм.
 
Міністр охорони здоров'я Саудівської Аравії Фахд бін Абдуррахман Аль-Джаладжель заявив, що 83 відсотки з 1301 загиблих були незареєстрованими паломниками, які долали великі відстані пішки, щоб здійснити ритуали хаджу в священному для мусульман місті Мекка та навколо нього.
 
95 паломників все ще перебувають у лікарнях, а деяких із них доправили на літаку для лікування в столиці Ер-Ріяді.Загиблих поховали в Мецці, але процес їх ідентифікації затягнувся, оскільки у багатьох паломників не було документів, що посвідчують особу.
 
Серед загиблих понад 660 єгиптян, і, за даними влади в Каїрі, 629 з них не мали дозволу влади Саудівської Аравії на здійснення паломництва. Тому у Єгипті позбавили ліцензій 16 туристичних агентств, які допомагали неавторизованим паломникам подорожувати до Саудівської Аравії.
 
Також загинули 165 паломників з Індонезії, 98 з Індії та кілька десятків з Йорданії, Тунісу, Марокко, Алжиру та Малайзії. 
 
Саудівська Аравія видає певну кількість віз кожній країні для здійснення хаджу , який – якщо дозволяють фінансові умови та стан здоров’я – є одним із основних обов’язків мусульман. 
 
Раніше влада Саудівської Аравії намагалася видворити десятки тисяч нелегальних паломників, які, наприклад, прибули в країну за туристичними візами задовго до хаджу і чекали у віддалених містах, поки зможуть вирушити до святих місць у Мецці та її околицях. Багатьом з них вдалося сховатися від влади, але, на відміну від легальних паломників, вони не бронювали готелі чи інше житло, щоб врятуватися від спеки.
 
Хадж, який завершився в середу, є одним з найбільших масових зібрань у світі. За даними Статистичного управління Саудівської Аравії, цього року в ньому взяли участь понад 1,83 мільйона паломників із 23 країн світу.
 
Найбільше паломників загинуло у 2015 році, коли близько 2400 людей були задушені або затоптані під час хаосу поблизу Мекки. Другою за кількістю жертв подією під час хаджу була тиснява 1990 року , в результаті якої загинуло 1426 людей.

 

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