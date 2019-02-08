CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСаудівська Аравія скасувала одну з найжорсткіших гендерних заборон, дозволивши жінкам подорожувати без додаткового дозволу чоловіків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Саудівській Аравії дозволили жінкам подорожувати самостійно
Відтепер кожна жінка, яка досягла 21-річного віку, має право оформити закордонний паспорт та вирушити в подорож без обов'язкової згоди та супроводу чоловіка-опікуна, як це було досі
Фото: reuters.com
Влада схвалила також інші послаблення. Зокрема, поправки вперше надають жінкам право самим реєструвати народження дитини, одруження або розлучення, а також отримувати офіційні сімейні документи і оформлювати право на опіку над неповнолітніми дітьми. Про це з посиланням на відповідне рішення уряду Саудівської Аравії повідомляє Reuters.
Нагадаємо, що у 2018 році в Саудівській Аравії жінки отримали право керувати автомобілем, управляти вантажівками і мотоциклами.
Додамо, раніше жінкам Саудівської Аравії дозволили мати власний бізнес.
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