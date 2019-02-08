Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Саудівській Аравії дозволили жінкам подорожувати самостійно

Відтепер кожна жінка, яка досягла 21-річного віку, має право оформити закордонний паспорт та вирушити в подорож без обов'язкової згоди та супроводу чоловіка-опікуна, як це було досі
Саудівська Аравія скасувала одну з найжорсткіших гендерних заборон, дозволивши жінкам подорожувати без додаткового дозволу чоловіків.
У Саудівській Аравії дозволили жінкам подорожувати самостійно Фото: reuters.com

Влада схвалила також інші послаблення. Зокрема, поправки вперше надають жінкам право самим реєструвати народження дитини, одруження або розлучення, а також отримувати офіційні сімейні документи і оформлювати право на опіку над неповнолітніми дітьми. Про це з посиланням на відповідне рішення уряду Саудівської Аравії повідомляє Reuters.

Нагадаємо, що у 2018 році в Саудівській Аравії жінки отримали право керувати автомобілем, управляти вантажівками і мотоциклами.

Додамо, раніше жінкам Саудівської Аравії дозволили мати власний бізнес.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 08 2019 11:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Історія Дмитра Пеньковського

#бізнес_ветеранів: Історія Дмитра Пеньковського

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.