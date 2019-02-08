У Саудівській Аравії дозволили жінкам подорожувати самостійно

Відтепер кожна жінка, яка досягла 21-річного віку, має право оформити закордонний паспорт та вирушити в подорож без обов'язкової згоди та супроводу чоловіка-опікуна, як це було досі

Саудівська Аравія скасувала одну з найжорсткіших гендерних заборон, дозволивши жінкам подорожувати без додаткового дозволу чоловіків.

Влада схвалила також інші послаблення. Зокрема, поправки вперше надають жінкам право самим реєструвати народження дитини, одруження або розлучення, а також отримувати офіційні сімейні документи і оформлювати право на опіку над неповнолітніми дітьми. Про це з посиланням на відповідне рішення уряду Саудівської Аравії повідомляє Reuters.

Нагадаємо, що у 2018 році в Саудівській Аравії жінки отримали право керувати автомобілем, управляти вантажівками і мотоциклами.

Додамо, раніше жінкам Саудівської Аравії дозволили мати власний бізнес.