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У СБУ розкрили деталі терактів, які росія готувала у Києві 9 травня

13 травня 2024, 14:33
У СБУ розкрили деталі терактів, які росія готувала у Києві 9 травня
Фото: ssu.gov.ua
Куратором терактів рф був співробітник розвідки Юрій Сизов, який проходить службу у військовій частині №92154.

Українські правоохоронці запобігли чотирьом терактам у Києві, які мали відбутися 9 травня. Агенти російського ГРУ встановлювали вибухові пристрої в будівельних гіпермаркетах відомої мережі та біля одного із кафе.

Про це у понеділок повідомила пресслужба СБУ.

"Контррозвідка СБУ запобігла чотирьом терактам у Києві, які мали відбутися 9 травня. У результаті багатоетапної спецоперації у столиці затримано агентів російського гру, які встановлювали вибухові пристрої в будівельних гіпермаркетах відомої мережі та біля одного із кафе", – йдеться у повідомленні СБУ.

За даними СБУ, російські агенти замаскували саморобні вибухові пристрої в упаковки з-під чаю. Вони складалися із таймера, детонатора і пластичної вибухівки із запалювальною сумішшю, яка мала спричинити масштабні пожежі. 

За задумом російської спецслужби, вибухівка повинна була здетонувати у пікові години відвідуваності гіпермаркетів, щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню. Крім того, її планували розмістити серед легкозаймистих матеріалів – щоб таку пожежу не вдалося швидко ліквідувати.

Ще один теракт мав відбутися біля популярного київського кафе. російські агенти хотіли закласти вибухові пристрої у запарковану поруч автівку.

Таким чином, як зазначає СБУ, головне управління генштабу збройних сил рф (більш відоме як гру) хотіло дестабілізувати ситуацію в Україні, а також надіслати сигнал у символічний для них день 9 травня про нібито наявність у Києві російського підпілля, яке чекає приходу "руського міра".

"Плануючи ці теракти, російські спецслужби вкотре продемонстрували свою злочинну суть. Ми спрацювали на випередження і вчасно зірвали плани ворога. Кожен крок злочинців задокументовано - їх чекає заслужене покарання. Як і кожного, хто намагається працювати на користь рф. Символічно, що дати, до яких росіяни хочуть приурочити свої теракти, поступово стають символом провалу їхніх спецслужб", – заявив Голова СБУ Василь Малюк.

Контррозвідка Служби безпеки встановила, що куратором терактів рф був співробітник розвідки Юрій Сизов, який проходить службу у військовій частині №92154.

Він особисто давав вказівки завербованим агентам і навіть записав відеоінструкцію із встановлення вибухового пристрою в одному з магазинів цієї ж мережі у московській області. 

Зокрема, Юрій Сизов відповідав ще за проведення диверсії в Україні, яка мала відбутися на Львівщині у лютому 2024 року. Тоді СБУ також зіграла на випередження і запобігла вибухам. 

Зараз Служба безпеки встановила увесь ланцюжок цієї мережі, включаючи агентурно-бойові групи, контрабандистів, які доставляли вибухівку із території рф, а також безпосередніх виконавців теракту: їх затримали на гарячому, коли ті встановлювали вибухові пристрої в третьому гіпермаркеті. 

Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених ними злочинів, зокрема за такими статтями Кримінального кодексу України:

⁠ст. 111 (державна зрада);

ст. 113 (диверсія);

ст. 258 (терористичний акт). 

Їм загрожує довічне ув’язнення.

 

війна в Україніросія-агресорСБУтеракти

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