У СБУ розкрили деталі терактів, які росія готувала у Києві 9 травня

Куратором терактів рф був співробітник розвідки Юрій Сизов, який проходить службу у військовій частині №92154.

Українські правоохоронці запобігли чотирьом терактам у Києві, які мали відбутися 9 травня. Агенти російського ГРУ встановлювали вибухові пристрої в будівельних гіпермаркетах відомої мережі та біля одного із кафе.

Про це у понеділок повідомила пресслужба СБУ.

"Контррозвідка СБУ запобігла чотирьом терактам у Києві, які мали відбутися 9 травня. У результаті багатоетапної спецоперації у столиці затримано агентів російського гру, які встановлювали вибухові пристрої в будівельних гіпермаркетах відомої мережі та біля одного із кафе", – йдеться у повідомленні СБУ.

За даними СБУ, російські агенти замаскували саморобні вибухові пристрої в упаковки з-під чаю. Вони складалися із таймера, детонатора і пластичної вибухівки із запалювальною сумішшю, яка мала спричинити масштабні пожежі.

За задумом російської спецслужби, вибухівка повинна була здетонувати у пікові години відвідуваності гіпермаркетів, щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню. Крім того, її планували розмістити серед легкозаймистих матеріалів – щоб таку пожежу не вдалося швидко ліквідувати.