У секретаря Мартиненка знайшли листи про призначення суддів

"У Філатова в Адміністрації президента лежать укази на призначення цих суддів. Прохання не допустити цього, оскільки: по-перше, у Самсіна не було повноважень, коли він склав ці подання, по-друге, це не правильні люди"

Під час судового засідання у справі Миколи Мартиненка суддя Шевченківського суду зачитав лист, адресований секретарю екс-нардепа із проханням втрутитися в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя для призначення лояльних до Мартиненка суддів.

Відзначається, що у засіданні 5 березня суддя Володимир Бугіль зачитав лист, який 16 лютого 2015 року надіслала співробітниця ПАТ "Діамантбанк" Федик Н.В. секретарю Мартиненка, повідомляє УП з посиланням на Центр протидії корупції.

У ЦПК нагадали, що "Діамантбанк" використовували в схемі відмивання коштів Мартиненком та його спільниками. Загалом через організовані на двох державних підприємствах схеми розікрали майже 700 мільйонів гривень.

У листі зокрема зазначено, що попередній голова ВККС Самсін відправив президенту дві кандидатури для переведення в Голосіївський суд Києва: з Балаклавського районного суду міста Севастополя Шкірай та з Антрацитівського міського суду Ладиченка.

"У Філатова в Адміністрації президента лежать укази на призначення цих суддів. Прохання не допустити цього, оскільки: по-перше, у Самсіна не було повноважень, коли він склав ці подання, по-друге, це не правильні люди. У той же час у даний момент в ВККС знаходяться документи на правильних суддів – Кухарська та Денисюк (це кандидатури, які необхідно підтримати та забезпечити їх переведення в Голосіївський суд)", - йшлося у листі.

Також у документі зазначалося, що потрібно, щоб голова ВККС Сергій Козьяков направив лист в АП з проханням відкликати подання на переведення Шкірая та Ладиченка, а натомість скерував подання на переведення Кухарської та Денисюк.

"Друге, до ВРП надійшло декілька скарг на суддів (Голосіївського районного суду Києва – ред.) Калініченко, Мирошниченко та Фролов – необхідно підтримати даних суддів та не допустити відкриття провадження по них", - йшлося у листі.

Відзначається, що щодо двох із семи названих суддів прохання виконали. Так, суддю Наталію Кухарську указом президента від 29 грудня 2017 тимчасово перевели з Кіровоградської області у Голосіївський суд. А щодо судді Мирошниченко відкрили дисциплінарне провадження, проте згодом закрили.

Нагадаємо, що адвокат Миколи Мартиненка Петро Бойко заявив, що замовлений НАБУ аудит у справі екс-депутата не виявив збитків по контракту "Енергоатому" з чеською "Шкодою".