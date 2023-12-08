У Секторі Гази загинув син колишнього начальника Генштабу Цахал

Він був резервістом.

У боях із терористами Хамас у Секторі Гази загинув син колишнього начальника Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю (Цахал) та нинішнього міністра в уряді Гаді Айзенкота - Галь Айзенкот.



Про це повідомяє The Times of Israel.

Галь Айзенкот служив військовим парамедиком у 699 батальйоні 551 резервної бригади спеціального призначення.



Відомо що, 25-річний чоловік загинув внаслідок вибуху в одному з тунелів у таборі біженців Джабалія на півночі Сектора Гази.

Зазначається, що міністр без портфеля та член вузького воєнного кабінету у надзвичайному уряді національної єдності Гаді Айзенкот дізнався про загибель сина під час відвідин південного командування ізраїльських військ.

Співчуття висловила низка політиків і військових країн, зокрема й прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.