Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Секторі Гази загинув син колишнього начальника Генштабу Цахал

08 грудня 2023, 14:55
У Секторі Гази загинув син колишнього начальника Генштабу Цахал
з вільних джерел
Він був резервістом.

У боях із терористами Хамас у Секторі Гази загинув син колишнього начальника Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю (Цахал) та нинішнього міністра в уряді Гаді Айзенкота - Галь Айзенкот. 

Про це повідомяє The Times of Israel.

Галь Айзенкот служив військовим парамедиком у 699 батальйоні 551 резервної бригади спеціального призначення.

Відомо що, 25-річний чоловік загинув внаслідок вибуху в одному з тунелів у таборі біженців Джабалія на півночі Сектора Гази.

Зазначається, що міністр без портфеля та член вузького воєнного кабінету у надзвичайному уряді національної єдності Гаді Айзенкот дізнався про загибель сина під час відвідин південного командування ізраїльських військ.

Співчуття висловила низка політиків і військових країн, зокрема й прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

війна в Україніросія окупантиХамас: Ізраїльцахал

Останні матеріали

Медіапосіпаки путіна вважають, що республіканці щойно виграли їм війну в Україні. І чекають на громадянську війну у США – Джулія Девіс
LifeStyle
Медіапосіпаки путіна вважають, що республіканці щойно виграли їм війну в Україні. І чекають на громадянську війну у США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 08 грудня 2023, 13:43
Обережно: штучний інтелект. Захистити дані – захистити демократію та свободу – Джеймс Ламонд
Технології
Обережно: штучний інтелект. Захистити дані – захистити демократію та свободу – Джеймс Ламонд
Переклад iPress – 08 грудня 2023, 12:41
Санкції проти росії починають працювати. Нарешті їх відчули пересічні росіяни – The Atlantic
Політика
Санкції проти росії починають працювати. Нарешті їх відчули пересічні росіяни – The Atlantic
Переклад iPress – 08 грудня 2023, 09:29
Кулуари закритого брифінгу в Сенаті щодо допомоги Україні. Про що сперечалися республіканці з демократами – The Hill
Політика
Кулуари закритого брифінгу в Сенаті щодо допомоги Україні. Про що сперечалися республіканці з демократами – The Hill
Переклад iPress – 07 грудня 2023, 14:49
Захід має профінансувати Україну. Альтернатива – втрата, а не мир – Марк Чемпіон
Політика
Захід має профінансувати Україну. Альтернатива – втрата, а не мир – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 07 грудня 2023, 12:42
Як зруйнувати вісь ревізіоністів. Білий дім має стати сильним та ефективним опонентом – Майк Помпео та Пітер Раф
Політика
Як зруйнувати вісь ревізіоністів. Білий дім має стати сильним та ефективним опонентом – Майк Помпео та Пітер Раф
Переклад iPress – 07 грудня 2023, 08:36
США підривають власну глобальну позицію. Що трапляється, коли Сполучені Штати переоцінюють свою силу – Філліпс О'Брайен
США підривають власну глобальну позицію. Що трапляється, коли Сполучені Штати переоцінюють свою силу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 06 грудня 2023, 15:37
Керченський міст – тонкий зв'язок путіна з Кримом. Як саме його знищити – Foreign Affairs
Технології
Керченський міст – тонкий зв'язок путіна з Кримом. Як саме його знищити – Foreign Affairs
Переклад iPress – 06 грудня 2023, 12:38
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється