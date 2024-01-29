У Сенаті сподіваються, що республіканці днями підтримають договір про кордон – CNN

Питання посилення південного кордону США останніми місяцями стали частіше обговорювати в Конгресі.

Республіканці у Сенаті найближчим часом можуть підтримати угоду про кордон, незважаючи на тиск з боку колишнього президента Дональда Трампа.

Про це заявив сенатор від Демократичної партії США Кріс Мерфі, повідомляє CNN.

"Я сподіваюся, що у нас все ще буде достатньо республіканців у Сенаті, які хочуть вирішити проблему на кордоні, а не просто дотримуватися вказівок Дональда Трампа, але ми побачимо протягом наступних 24-48 годин, чи це правда", - заявив Мерфі.

За його словами, вже є готова двопартійна угода, наразі доопрацьовується її текст. Сенатор також припустив, що деякі республіканці хочуть зберегти кордон "хаотичним" з політичних цілей, але все ж таки висловив упевненість у досягненні угоди найближчими днями.

"І я впевнений, що достатня кількість республіканців у Сенаті збирається приєднатися до нас, щоб ухвалити цей двопартійний закон потенційно вже наступного тижня, і ми можемо показати, що Вашингтон все ще може встати і працювати над цими великими проблемами навіть якщо Дональд Трамп вболіває за хаос", – додав він.

Зазначається, що Мерфі є одним із провідних учасників переговорів, який активно просуває двопартійну угоду про кордон, що має відкрити додаткове фінансування для України, якщо його ухвалить Конгрес.

Питання посилення південного кордону США останніми місяцями стали частіше обговорювати в Конгресі США. Зокрема, республіканці вимагали зміни законодавства, щоб включити радикальніші пропозиції щодо захисту кордону з Мексикою. В обмін вони обіцяли підтримати надання допомоги для України та Ізраїлю.