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У Сенаті США вимагають розслідування блокування Starlink поблизу Криму – Bloomberg

12 вересня 2023, 11:07
У Сенаті США вимагають розслідування блокування Starlink поблизу Криму – Bloomberg
Фото: з вільних джерел
Очікується, що Маск, генеральний директор SpaceX, буде серед керівників технологічної галузі, які візьмуть участь у закритій зустрічі із сенаторами в Капітолії у середу, 13 вересня.

Сенат США повинен провести розслідування щодо SpaceX після того, як Ілон Маск визнав, що заблокував Україні доступ до супутникової мережі Starlink під час атаки на російські військові кораблі біля узбережжя Криму.

Про це заявила сенатор Елізабет Уоррен, повідомляє Bloomberg.

"Конгресу необхідно розслідувати, що тут сталося, і чи є у нас адекватні інструменти, щоб гарантувати, що зовнішня політика проводиться урядом, а не одним мільярдером", - заявила демократ із Массачусетсу.

Уоррен, член комітету збройних сил, заявила, що вона також хоче, щоб Міністерство оборони вивчило свої контрактні відносини з компанією.

Голова комітету зі збройних сил Джек Рід, демократ із Род-Айленда, також заявив, що він стурбований цією проблемою з огляду на те, що уряди традиційно контролюють супутники, а президенти самі вирішують, що з ними робити.

Він сказав, що відбулися дуже позитивні зміни в тому, що SpaceX знизила вартість доступу в космос, у тому числі для запусків з метою національної безпеки, "але у нього не може бути останнього слова, коли справа стосується національної безпеки", - сказав він.

КримМАСКСенат СШАвійна в Україніросія окупанти

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