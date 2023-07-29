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ПОЛІТИКА

У Сенаті США закликали Білий дім допомогти українським дітям, викраденим росією

29 липня 2023, 13:46
У Сенаті США закликали Білий дім допомогти українським дітям, викраденим росією
Фото: з вільних джерел
Сенатор звернувся до адміністрації Джо Байдена та закликав ввести санкції проти осіб, відповідальних за викрадення, депортацію та незаконне усиновлення цих дітей до рф.

У Сенаті США закликають Білий дім допомогти українським дітям, який викрали російські окупанти. Там пропонують вести санкції проти осіб, причетних до депортацій.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Глава сенатського Комітету з міжнародних відносин демократ Боб Менендес закликав держсекретаря Ентоні Блінкена та голову Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманту Пауер зосередити увагу на проблемі українських дітей, викрадених росією під час війни в Україні.

Крім того, сенатор звернувся до адміністрації Джо Байдена та закликав ввести санкції проти осіб, відповідальних за викрадення, депортацію та незаконне усиновлення цих дітей до рф.

"Примусова депортація дітей під час війни не лише викликає глибоку огиду… а й військовий злочин... Серед усіх груп цивільного населення, які постраждали від війни, діти є особливо незахищеними від свавілля торговців людьми, сексуальної експлуатації, викрадення та незаконного усиновлення", - заявив Менендес.

Раніше в інтерв'ю він наголосив, що США мають відіграти важливу роль у наданні допомоги дітям, які пережили травму розлуки. Менендес також закликав Білий дім співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом у питанні викрадення українських дітей.

Нагадаємо, у справі про депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арештросійського диктатора путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

Сенат СШАбілий дімвійна в Українірф тероризмдепортація дітей

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