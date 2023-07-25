У Сенаті США закликали підлаштувати військову допомогу ЗСУ під потреби фронту – NYT

Сенатори заявили, що поразка путіна у війні є надзвичайно важливою, адже "світ, у якому переможе Україна, є безпечнішим".

Сенатори Марк Келлі та Теммі Дакворд, які консультували адміністрацію президента США Джо Байдена щодо військової допомоги Україні, закликали продовжувати військову підтримку і переоцінювати мінливі реалії на лінії фронту.



Про це повідомляє The New York Times.

Американські політики Келлі та Дакворд, які є колишніми військовими, зауважили, що про важливість надання Сполученими Штатами військової підтримки Україні було зрозуміло від самого початку війни.



Сенатори заявили, що поразка путіна у війні є надзвичайно важливою, адже "світ, у якому переможе Україна, є безпечнішим. Це світ, в якому ми зможемо ще більше зміцнити НАТО і створити оплот проти таких тиранів, як путін".

"Ми повинні залишатися відданими справі забезпечення України ракетами, артилерійськими снарядами та іншими боєприпасами, які на цьому етапі конфлікту можуть стати вирішальним фактором в ухваленні командиром рішення про атаку. І ми повинні робити це, аналізуючи, де нові можливості, як-то сучасні винищувачі, можуть дати Україні перевагу", – зазначили Келлі та Дакворд.