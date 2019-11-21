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У Сенаті США заявили про можливість зупинити "Північний потік-2" санкціями

"У гіршому разі запровадження санкцій проти компаній призупинить "Північний потік-2" на понад рік. При найкращому розкладі, який здається мені більш імовірним, ми разом зупинимо трубопровід", - сказав він
"Як ви знаєте, комітет схвалив моє законодавство щодо "Північного потоку-2". Я сподіваюся, що Сенат ухвалить його, і Палата також. Поточні прогнози кажуть, що трубопровід буде завершений до січня. Це означає, що у нас може бути два місяці, щоб зробити це. І якщо ми не зможемо це зробити, ми значно зміцнимо руки Путіна за рахунок решти вільного світу", - сказав він.
У Сенаті США заявили про можливість зупинити "Північний потік-2" санкціями Фото: AP

Сенатор-республіканець Тед Круз заявив, що американські санкції можуть на понад рік затримати введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2", або навіть зупинити будівництво трубопроводу, повідомляє "Європейська правда".

Круз закликав Сенат розглянути та ухвалити проєкт "Закону про захист енергетичної безпеки Європи".

"Як ви знаєте, комітет схвалив моє законодавство щодо "Північного потоку-2". Я сподіваюся, що Сенат ухвалить його, і Палата також. Поточні прогнози кажуть, що трубопровід буде завершений до січня. Це означає, що у нас може бути два місяці, щоб зробити це. І якщо ми не зможемо це зробити, ми значно зміцнимо руки Путіна за рахунок решти вільного світу", - сказав він.

Сенатор також заявив, що адміністрація президента може використати свої повноваження, передбачені законом "Про протидію противникам США за допомогою санкцій" (CAATSA) з тією ж метою - накласти санкції на будь-яку компанію, яка вирішить брати участь у будівництві трубопроводу.

Круз додав, що в Білому домі йдуть обговорення, використовувати ці повноваження. За словами законодавця, якщо конгрес або Білий дім введуть санкції проти компаній, які беруть участь в будівництві "Північного потоку-2", то проект припинить існування, так як у Росії немає технологій прокладки газопроводу по дну моря.

"У гіршому разі запровадження санкцій проти компаній призупинить "Північний потік-2" на понад рік. При найкращому розкладі, який здається мені більш імовірним, ми разом зупинимо трубопровід", - сказав він.

Нагадаємо, що пропозиція "Газпрому" щодо транзитного контракту є неприйнятною

 

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21 11 2019 12:56
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