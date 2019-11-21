У Сенаті США заявили про можливість зупинити "Північний потік-2" санкціями

"У гіршому разі запровадження санкцій проти компаній призупинить "Північний потік-2" на понад рік. При найкращому розкладі, який здається мені більш імовірним, ми разом зупинимо трубопровід", - сказав він

"Як ви знаєте, комітет схвалив моє законодавство щодо "Північного потоку-2". Я сподіваюся, що Сенат ухвалить його, і Палата також. Поточні прогнози кажуть, що трубопровід буде завершений до січня. Це означає, що у нас може бути два місяці, щоб зробити це. І якщо ми не зможемо це зробити, ми значно зміцнимо руки Путіна за рахунок решти вільного світу", - сказав він.

Сенатор-республіканець Тед Круз заявив, що американські санкції можуть на понад рік затримати введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2", або навіть зупинити будівництво трубопроводу, повідомляє "Європейська правда".

Круз закликав Сенат розглянути та ухвалити проєкт "Закону про захист енергетичної безпеки Європи".

"Як ви знаєте, комітет схвалив моє законодавство щодо "Північного потоку-2". Я сподіваюся, що Сенат ухвалить його, і Палата також. Поточні прогнози кажуть, що трубопровід буде завершений до січня. Це означає, що у нас може бути два місяці, щоб зробити це. І якщо ми не зможемо це зробити, ми значно зміцнимо руки Путіна за рахунок решти вільного світу", - сказав він.