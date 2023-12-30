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ПОЛІТИКА

У Сербії проводять перевибори на 30 дільницях

30 грудня 2023, 12:39
У Сербії проводять перевибори на 30 дільницях
Фото: AFP, ANDREJ ISAKOVIC
17 грудня 2023 року у Сербії відбулися парламентські та місцеві вибори.

У Сербії проходять перевибори на понад 30 виборчих дільницях, три з них — у столиці Белграді.

Про це повідомляє сербська державна телерадіокомпанія PTC.

Повторні вибори депутатів парламенту Сербії проводять на дільницях, де не вдалося встановити результати голосування 17 грудня і тих, де результати анулювали через виявлені порушення.

Повторне голосування відкрите сьогодні з сьомої ранку до восьмої вечора. На дільницях, де проходять перевибори, загалом право голосу мають 19 543 виборці.

Перед цим у п’ятницю Республіканська виборча комісія (RIK) відкинула вимогу блоку «Сербія проти насильства» скасувати результати виборів загалом через виявлені проблеми. Очільник RIK Владимир Димитрієвич пояснив це тим, що документ подала невідповідна особа.

17 грудня 2023 року у Сербії відбулися парламентські та місцеві вибори. Керівна Сербська прогресивна партія (SNS) президента Александара Вучича набрала 46,72% голосів, опозиційний альянс «Сербія проти насильства» набрав 23,56% голосів, а Соціалістична партія Сербії — 6,56%. Опозиція заявила про фальсифікації. Спостерігачі ОБСЄ також побачили низку порушень — несправедливу конкуренцію, упередженість медіа і підкуп виборців.

18 грудня в Сербії почалися протести з вимогами скасувати результати виборів. Головним організатором протестів є "Сербія проти насильства".

вибориСербія

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