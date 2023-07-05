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У Сербії заявили про наміри вступити до Євросоюзу

05 липня 2023, 17:31
У Сербії заявили про наміри вступити до Євросоюзу
Фото: blic.rs
Членство в ЄС – це головний стратегічний пріоритет зовнішньої політики Сербії.

Прем'єр-міністерка Сербії Ана Брнабич заявила, що єдиним варіантом сталого і процвітаючого майбутнього для її країни є членство в Європейському Союзі.

Про це вона сказала під час виступу на панелі "Yes, but", повідомляє видання Euractiv.

"Економічно ми вже є частиною Європейського Союзу, а культурно, географічно та історично ми є частиною європейського континенту та європейської сім'ї народів. Зрештою, я не думаю, що у нас є план Б", – підкреслила вона.

Прем'єрка додала, що зміни, які впроваджують у країні для вступу в ЄС, у першу чергу "корисні для наших громадян, економіки та суспільства".

За її словами, Євросоюз є найуспішнішим мирним проєктом в історії людства, і "якщо хтось і повинен бути частиною цього мирного процесу, то це, безумовно, Балкани".

Брнабич наголосила, що між Сербією і членством в ЄС стоять ще два питання – нормалізація відносин із Косово і санкції проти росії.

Вона розповіла, що уряд за підтримки президента Александара Вучича намагається зробити ситуацію з Косовом "максимально мирною і стабільною".

Ситуація на півночі Косова, а також у відносинах між Белградом і Приштиною в останні місяці загострилась. За останні тижні там стався спалах насильства через місцеві вибори, які сербська більшість бойкотувала і результати яких не визнала.

СербіяЄвросоюзчленство ЄСвійна в Україніросія окупанти

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