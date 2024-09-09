росіяни створили активну проросійську громаду в Белграді.

Понад 30 000 росіян зареєструвалися для тимчасового проживання в Сербії з лютого 2022 року.

Про це йдеться в матеріалі агенції Reuters.

Багато росіян намагаються інтегруватися, вважаючи за краще зберігати свою культурну ідентичність.

Один з таких прикладів - російський фігурист з рф Вадим Морус, який знаходиться в 1600 км від рідної москви, але починає відчувати себе як вдома.

Він втік з росії разом зі своєю нареченою в 2022 році, будучи частиною хвилі з десятків тисяч людей, які приїхали до Сербії після вторгнення рф в Україну. Попереду довгий шлях, але багато хто обрав Белград через його давні культурні та релігійні зв'язки з москвою.

"В Сербії мало фігуристів, які можуть тренувати інших, тому у мене багато сербських учнів", - каже 24-річний Морус.

З початку війни в Україні в лютому 2022 року росіяни, які тікають від конфлікту, призову до армії або політики президента Володимира путіна, створили в Сербії активну громаду, згідно з інтерв'ю з двома десятками іммігрантів і місцевих чиновників.

Хоча фактична кількість росіян у Сербії менша, ніж тих, хто втік до таких країн, як Німеччина, їхня присутність гостро відчувається в Белграді, місті з населенням менше двох мільйонів осіб.

З'явилися клуби, дитячі садки та медичні заклади, які належать росіянам, а також російські гурти, співаки та коміки виступають у російських клубах, а російські художники демонструють свої роботи в галереях, що належать росіянам.

Крім того, росіяни купують продукти в російських магазинах.

За останніми даними Міністерства внутрішніх справ, з лютого 2022 року до середини 2023 року понад 30 000 росіян зареєструвалися для тимчасового проживання в Сербії. Чиновники не надали даних за порівняльний період до цього, але зазначили, що ці цифри свідчать про різке зростання.