У Середземному морі вибухнув танкер "тіньового флоту" рф: деталі від ГУР
01 липня 2025, 12:55
ТСН
Інцидент трапився під час переходу судна із лівійського порту Ез-Зувайтіна в 150 км на північний схід від територіальних вод Лівії.
На танкері Vilamoura, який належить до "тіньового флоту" рф, 27 червня відбувся вибух у моторному відділенні. Інцидент трапився під час переходу судна із лівійського порту Ез-Зувайтіна в 150 км на північний схід від територіальних вод Лівії.
Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки МО України.
За даними ГУР, танкер перебував під прапором Маршалових островів та був завантажений щонайменше 1 млн барелів сирої нафти.
Зазначається, що Vilamoura неодноразово використовували для перевезення нафтопродуктів із портів росії. Наприклад, у квітні 2025 року танкер перебував у терміналі порту Усть-Луга, у травні його фіксували в районі Новоросійска.
Станом на 1 липня пожежний буксир під прапором Мальти Boka Summit тягне пошкоджений вибухом танкер до Лаконської затоки у Греції, щоб оцінити стан судна.
Власник танкера Vilamoura – транспортна компанія TMS Tanker ltd., зареєстрована у місті Марусі, Греція.