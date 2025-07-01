У Середземному морі вибухнув танкер "тіньового флоту" рф: деталі від ГУР

Інцидент трапився під час переходу судна із лівійського порту Ез-Зувайтіна в 150 км на північний схід від територіальних вод Лівії.

На танкері Vilamoura, який належить до "тіньового флоту" рф, 27 червня відбувся вибух у моторному відділенні. Інцидент трапився під час переходу судна із лівійського порту Ез-Зувайтіна в 150 км на північний схід від територіальних вод Лівії.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки МО України.

За даними ГУР, танкер перебував під прапором Маршалових островів та був завантажений щонайменше 1 млн барелів сирої нафти.

Зазначається, що Vilamoura неодноразово використовували для перевезення нафтопродуктів із портів росії. Наприклад, у квітні 2025 року танкер перебував у терміналі порту Усть-Луга, у травні його фіксували в районі Новоросійска.