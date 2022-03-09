У серпні до державного бюджету надійшло 204,6 мільярда

Згідно з даними Державної казначейської служби, у серпні 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 204,6 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Майже половину надходжень (109.7млрд грн) склала міжнародно допомога у формі грантів. Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані коштом:

податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів – 16,4 млрд грн (зібрано 25,9 млрд, відшкодовано – 9,5 млрд грн);

податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів – 26,2 млрд грн;

податку на доходи фізичних осіб та військового збору – 12,7 млрд грн;

акцизного податку – 7,8 млрд грн;

податку на прибуток підприємств – 17,4 млрд грн;

рентної плати за користування надрами – 8,2 млрд грн;

ввізне та вивізне мито – 2,5 млрд гривень.

За ЄСВ надходження до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування у серпні становили 37,1 млрд гривень.

Видатки бюджету за період січень-серпень 2022 року становили 1449,4 млрд грн, у тому числі загального фонду – 1360,1 млрд грн, або 81,7% від розпису звітного періоду.

При цьому, у серпні 2022 року касові видатки державного бюджету були здійснені в обсязі 230,9 млрд грн, у тому числі загального фонду – у сумі 212,1 млрд гривень.

Повідомляється, що від розміщення ОВДП було залучено 442,8 млрд грн, у тому числі в іноземній валюті 47,9 млрд грн (1114,3 млн дол. США та 439,2 млн євро).

Через військові облігації було залучено 412,2 млрд грн, з яких значну частину придбав НБУ– 285 млрд грн.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-серпень 2022 року склали 716,2 млрд грн або 106,5 % від запланованих на цей період.

Загальна сума платежів з погашення державного боргу за січень-серпень 2022 року склала 301,0 млрд грн (99,9% плану), платежі з обслуговування – 102,0 млрд грн (94,6% плану).

Раніше повідомлялось, що обсяги виробництва цементу в Україні скоротилися майже вдвічі.