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У Сеулі судитимуть експрезидента Південної Кореї

13 квітня 2025, 16:25
У Сеулі судитимуть експрезидента Південної Кореї
Юн Сок Йоля звинувачують у підбурюванні до заколоту
У Сеулі розпочнеться судовий процес над експрезидентом Південної Кореї Юн Сок Йолем, якого звинувачують у підбурюванні до заколоту.
 
Про це пише Yonhap.
 
Центральний районний суд Сеула розпочне слухання за звинуваченням у підбурюванні до заколоту, пов'язаному з запровадженням воєнного стану. Як обвинувачений, Юн зобов'язаний бути присутнім на суді.
 
Якщо Юна визнають винним, йому може загрожувати довічне ув'язнення.
 
Під будівлею суду вживатимуть посилених заходів безпеки через можливі масові мітинги. Самого Юна до будівлі суду доставлятимуть через підземний паркінг. 
 
Засобам масової інформації заборонено здійснювати у суді фото- і відеозйомки до початку судового процесу.
 
Нагадаємо, що Юн Сок Йоль є підозрюваним у справі про заколот – злочині, що карається в Південній Кореї смертною карою. Сам він відкидав кримінальне обвинувачення і казав, що воєнний стан впровадив для “підвищення обізнаності громадськості про небезпеку з боку контрольованої лібералами Національної асамблеї, яка перешкоджає його порядку денному та проводить імпічмент вищих посадових осіб”.

 

КореясудЮн Сок Йоль

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