У Сеулі судитимуть експрезидента Південної Кореї

Юн Сок Йоля звинувачують у підбурюванні до заколоту

У Сеулі розпочнеться судовий процес над експрезидентом Південної Кореї Юн Сок Йолем, якого звинувачують у підбурюванні до заколоту.

Центральний районний суд Сеула розпочне слухання за звинуваченням у підбурюванні до заколоту, пов'язаному з запровадженням воєнного стану. Як обвинувачений, Юн зобов'язаний бути присутнім на суді.

Якщо Юна визнають винним, йому може загрожувати довічне ув'язнення.