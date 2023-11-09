У Севастополі пролунав потужний вибух

Окупанти заявили про ракетну атаку ЗСУ.

Увечері в четвер, 9 листопада, у тимчасово окупованому Севастополі пролунав потужний вибух. У Міноборони рф стверджують, що засоби ППО окупаційної армії у Криму збили над морем українську ракету "Нептун".

Про це повідомляють російські пропагандисти з посиланням на військове відомство держави-агресорки.

Міноборони рф заявило, що ракетна атака відбулася близько 17:40 за московським часом (16:40 за Києвом). Ракету було націлено на російські об’єкти на території Кримського півострова.

За словами очевидців, потужний вибух, від якого затремтіли шибки у вікнах, було чутно у Севастополі. Також повідомляється, що після вибуху у центральній частині міста із увімкнутими сиренами мчали машини швидкої допомоги.

На опублікованому фото, яке з'явилося в соцмережах, видно дим над водами Чорного моря