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У "Шахедах" знайшли індійські компоненти

05 серпня 2025, 15:07
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В Офісі президента України наголошують на необхідності позбавити росіян можливостей отримувати компоненти з інших країн.
В російських ударних дронах продовжують виявляти індійські компоненти.
 
Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
 
"На жаль, в російських ударних дронах виявляємо індійські компоненти. Це дрони, які використовуються на фронті та проти цивільних, зокрема - шахед/герань. Необхідно позбавити росіян можливостей отримувати компоненти з інших країн і зупинити вбивства українців", - зазначив Єрмак у Telegram.
 
Він додав, що й купівля російських енергоресурсів – це фінансування війни, яке не сприяє миру.
 
У матеріалі Hindustan Times, на яке керівник ОП залишив посилання, йдеться про те, що електронні компоненти виробництва Vishay Intertechnology і Aura Semiconductor — або зібрані, або виготовлені в Індії — використовувалися росією при виробництві ударних безпілотників Shahed 136. 
 
Зокрема, випрямний міст E300359 від Vishay Intertechnology, зібраний в Індії, використовувався в блоці стабілізації напруги Shahed. А мікросхема генератора сигналу AU5426A, заснована на технології PLL і вироблена Aura Semiconductor, застосовувалася в антені системи супутникової навігації безпілотника, стійкої до радіоперешкод, згідно з цими документами.
 
Хоча, як пише ЗМІ, з технічної точки зору, зазначені компанії не порушили індійські закони.
 
"Експорт товарів подвійного призначення з Індії відповідає її міжнародним зобов'язанням щодо нерозповсюдження і здійснюється на основі міцної національної законодавчої та регуляторної бази", - пояснив представник міністерства закордонних справ Індії Рандхір Джайсвал.

 

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