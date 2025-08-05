У "Шахедах" знайшли індійські компоненти

В Офісі президента України наголошують на необхідності позбавити росіян можливостей отримувати компоненти з інших країн.

В російських ударних дронах продовжують виявляти індійські компоненти.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"На жаль, в російських ударних дронах виявляємо індійські компоненти. Це дрони, які використовуються на фронті та проти цивільних, зокрема - шахед/герань. Необхідно позбавити росіян можливостей отримувати компоненти з інших країн і зупинити вбивства українців", - зазначив Єрмак у Telegram.

Він додав, що й купівля російських енергоресурсів – це фінансування війни, яке не сприяє миру.

У матеріалі Hindustan Times, на яке керівник ОП залишив посилання, йдеться про те, що електронні компоненти виробництва Vishay Intertechnology і Aura Semiconductor — або зібрані, або виготовлені в Індії — використовувалися росією при виробництві ударних безпілотників Shahed 136.