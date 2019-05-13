У школі на Житомирщині розпилили газ - 13 дітей у лікарні Газ розпилив учень 8 класу

На Житомирщині поліція відкрила кримінальне провадження за фактом розпилення газу в одній зі шкіл міста Коростишева, після чого 13 дітей госпіталізували.

Фото: pixabay.com

"Правоохоронці з’ясували, що близько 10.40 на перерві між уроками у приміщенні туалету школи, на третьому поверсі, хтось з учнів розпилив невідому речовину, через яку у присутніх виникло печіння та подразнення обличчя та шкіри. До місцевої лікарні доставлено 13 школярів від 2005 до 2009 років народження", - повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області. За інформацією поліції, газ розпилив учень 8 класу, 2005 року народження. Попередня кваліфікація події – ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність від штрафу до 5-річного обмеження волі. Зазначається, що після провітрювання приміщення навчальний процес продовжився. Нагадаємо, що у селі Дихтинець Чернівецької області учень місцевої школи застосував у приміщенні закладу балончик сльозоточивої та дратівної дії, внаслідок чого до лікарень потрапили 17 дітей.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію