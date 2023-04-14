У Швеції на нафтопереробному заводі затримали шпигунку рф
У Гетеборзі (Швеція) на нафтопереробному заводі компанії Preem заарештували росіянку.
Про це повідомляє TV4 Nyheterna.
Як пише видання, операція із затримання та арешту громадянки рф була проведена вчора вдень, 13 квітня, і "оточена найсуворішою секретністю".
"Пізніше її було заарештовано і, ймовірно, підозрюють у корпоративному шпигунстві", - йдеться в статті.
За даними TV4 Nyhetern, того дня кілька людей було доставлено на допит і в різних місцях було проведено кілька обшуків.
У компанії підтвердили, що заарештована росіянка дійсно працювала на їхньому заводі, коли прийшла поліція.
"Що ми можемо підтвердити, так це те, що на нашому нафтопереробному заводі в Гетеборзі була проведена поліцейська операція, і поліція затримала людину в четвер вдень. Ця особа працює на одного з наших субпідрядників", - розповіли в прес-службі Preem.
Окружний прокурор підтвердив арешт.
"З вчорашнього вечора в Гетеборзі заарештовано людину за підозрою в корпоративному шпигунстві. Я не можу сказати більше, ніж це, з причин розслідування, і розслідування знаходиться на ранній стадії", - зазначив він, відмовившись розповісти подробиці.
Раніше повідомлялось, що шведські виробники зброї нарощують потужності для допомоги Україні.