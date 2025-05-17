У Швеції помер дипломат, підозрюваний у шпигунстві

Справа пов'язана з відставкою шведського експосла в Україні Тобіаса Тіберга з однієї з посад у його країні.

У Швеції раптово помер дипломат МЗС, якого підозрювали у шпигунстві. Справа пов'язана з відставкою шведського експосла в Україні Тобіаса Тіберга з однієї з посад у його країні.

Як пише видання, дипломат МЗС Швеції, якого підозрювали в шпигунстві і який раніше працював в одній із країн, що має зараз напружені відносини із Заходом, помер. Його знайшли мертвим у Стокгольмі в ніч на п'ятницю 16 травня. Раніше цього тижня, 13 травня, його звільнили під заставу, при цьому не зняли підозри у справі про відставку колишнього посла Швеції в Україні Тобіаса Тіберга з посади радника з нацбезпеки.

"Дипломат багато років пропрацював у Міністерстві закордонних справ. Він довгий час перебував за межами Європи, останні кілька років як посол. Одна з країн, де він працював, має вельми натягнуті відносини із Заходом. Тепер він мертвий", - пише Expressen, зазначивши, що інформацію про смерть підтвердив адвокат чоловіка Антон Стренд.