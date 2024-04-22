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У Швеції розповіли про наступний пакет санкцій ЄС проти росії – Reuters

22 квітня 2024, 16:09
У Швеції розповіли про наступний пакет санкцій ЄС проти росії – Reuters
Обговорення нового пакету санкцій перебуває на ранній стадії.

Наступний пакет санкцій Європейського Союзу повинен включати кроки проти тіньового флоту танкерів, які перевозять російську нафту в обхід обмежень.

Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстром перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС, пише Reuters.

"Прийняття 14-го пакету санкцій є однією з найважливіших речей. Ми подбаємо про те, щоб включити заборону на імпорт скрапленого природного газу, а також заходи щодо стримування російського тіньового флоту", – сказав Біллстром, прибувши на зустріч.

Зазначається, що обговорення пакету санкцій перебуває на ранній стадії, і його ухвалення не планується на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС в Люксембурзі.

На початку квітня 2024 року віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС почав роботу над 14-м пакетом санкцій проти росії, який покликаний зменшити можливості агресора обходити вже запроваджені санкції. Основна мета цього пакету - обмежити здатність рф обходити вже запроваджені санкції.

Попередній, 13-й, пакет санкцій проти росії Євросоюз затвердив у лютому. Було вирішено застосувати обмежувальні заходи відносно додаткових 106 фізичних і 88 юридичних осіб за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

Швеціясанкціі проти росіївійна в Україніросія окупанти

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